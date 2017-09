Kandern Qual der Wahl auch bei den Speisen

Von Silke Hartenstein

Wenn der Herbst kommt, kommt auch das traditionelle Herbstfest des Gemischten Chors Riedlingen. Dann lädt der schön geschmückte Mühlischopf zum Feiern ein – mit Musik, Gesang und Herbstspezialitäten vom altbewährten Saubrägel bis zum neuen Süßen. Mit einer gelungenen Mischung aus Live-Musik und Nostalgie wurde das dreitägige Fest am Samstagabend eröffnet.

Kandern-Riedlingen. Zum zweiten Mal veranstaltete Riedlingens Feuerwehrabteilung eine Oldie- und Schlagernacht und ab 21.30 Uhr war der Mühlischopf gut gefüllt mit Partygästen, etliche von ihnen in Schlaghosen, Petticoats, mit Wallemähnen und Vokuhilas. Dazu lockte die Band „Fashion Project“ mit souverän gespielten Schlager- und Popklassikern jede Menge Tänzer auf und vor die Bühne.

Auf alten Postern lachten einen die ewig jungen Konterfeis von Stars wie Rex Gildo, Roy Black oder den Beatles an, Luftgitarren und Schallplatten hingen an der Decke, an der Bar mixten die „Blues Brothers“ Caipirinhas und die Besucher feierten und tanzten in den Sonntagmorgen hinein.

„Daheim in de Stuebe sitze chönne mer no lang”, fand am Sonntagmittag eine Besucherin beim Plausch mit alten Bekannten. An diesem Sonntag konnte man nicht nur Freunde und Bekannte treffen und Musik und Gesang hören, man konnte auch gleich zweimal wählen.

Vor oder nach dem Gang ins Wahllokal hatten die Besucher des Herbstfestes nämlich die Wahl zwischen Blut- und Leberwürsten, echtem Riedlinger Saubrägel, Sauerkraut, neuem Süßen oder auch Pommes Frites, Grillwurst und Kuchen. Hier war die Wahlbeteiligung um die Mittagszeit ganz hervorragend hoch. Gut belegt waren auch die Parkplätze ringsum, zudem kamen bei dem schönen Herbstwetter viele Besucher aus der Nachbarschaft mit dem Fahrrad – und hinter dem Mühlischopf stand eine regelrechte E-Bike-Parade.

Mit dem Erntedankgottesdienst, umrahmt vom Gemischten Chor Riedlingen begann der Festsonntag, im Anschluss gab das Seniorenorchester des Harmonika-Orchesters Kandern in bewährt beschwingter Weise sein Frühschoppenkonzert, später sorgten der Markgräfler Männerchor und der Musikverein Sallneck für Unterhaltung.

n Heute, Montag, 25. September, geht das Fest ab 11 Uhr weiter mit dem traditionellen Handwerkeressen. Dann stehen zusätzlich Kesselfleisch mit Meerrettich, Sauerkraut und Bauernbrot auf der Speisekarte.

Um 14 Uhr beginnt das Unterhaltungsprogramm für Kinder und zum Ausklang gibt es viel Gesang. Ab 19 Uhr präsentieren der Männerchor Eggenertal, der Haltinger Männer- und Frauenchor, der Männerchor Kandern und der Frauenchor „Candela“, der Männerchor Bad Bellingen und der Gesangverein Gresgen eine große Bandbreite des Chorgesangs.