Kandern Regionale Erzeugnisse locken

Viele Besucher sind zum „Apfelfest“ auf den Rüttehof bei Wollbach gepilgert. Diese zeigten sich interessiert an regionaler Landwirtschaft und Direktvermarktung, vor allem am Verzehr der Erzeugnisse, freute sich Betriebsinhaber Karlfrieder Fischer.

Kandern-Wollbach (os). „Wir haben das Apfelfest bewusst und trotz der Mindererträge in unseren Anlagen ausgerichtet. Und das war gut so, wie der sehr gute Zuspruch gezeigt hat“, sagte Fischer, der seine Veranstaltung in den Reigen der kreisweiten Aktionen „Gläserne Produktion“ integriert hatte. Es habe sich gezeigt, dass sich die Menschen in der Raumschaft dafür interessieren, woher das, was sie essen und trinken, kommt, wer es wie erzeugt.

Und besonders gut kommt an, wenn die regionalen und saisonalen Produkte gleich vor Ort verzehrt werden können. So prägte am Wochenende auf dem Rüttehof, der zur herbstlichen Gastwirtschaft umfunktioniert worden war, eine heitere, lockere Stimmung unter Gästen und Gastgebern die Szenerie.

Einziges Manko, so hat der Betriebsinhaber erkannt, waren die teilweise langen Wartezeiten an den Essensständen. „Da wurden wir, also mein Team und das meiner Töchter Kathrin Fischer und Stefanie Schörlin, die auf dem Rüttehof das Frühstücks-café betreiben, fast überrannt. Nächstes Jahr, wenn wir 50 Jahre Rüttehof mit zusätzlichen Events feiern, werden wir daran arbeiten“, erklärte Fischer.

Er und sein Team trotteten an beiden Tagen vor den Augen der Gäste – und unter Mitwirkung der Kinder – Apfelsaft und der Rüttehof-Bauer lenkte sein „Apfelzügli“ die Rebberge und Obstplantagen rund um den Betrieb.

Wie immer bei Festen auf dem Rüttehof war die saisonale und regionale Verköstigung ein Renner – angefangen vom frischen Apfelsaft über den neuen Wein, die diversen Waien aus der Rüttehof-Backstube bis hin zu Gegrilltem. Dazu war an beiden Tagen der Bauernladen geöffnet.

In der Scheune und im Bauernhofladen gab es „Apfelprobierstände“. „Dieses Jahr hatten wir frostbedingt nur knapp 20 Prozent Ertrag im Vergleich zu einem Durchschnittsjahr. Das haben die Gäste in Gesprächen erfahren und auch in den etwas erhöhten Preisen für die frischen Äpfel gesehen. Allenthalben prägte aber Einsicht in die Notwendigkeit, die Preise angesichts der Mindermengen etwas anzuheben, die Gespräche“, betonte Fischer.