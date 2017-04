Kandern Reiten und Musik müssen zurückstehen

Von Alexander Anlicker

Jennifer Wagner vom TSV Kandern wurde kürzlich in Bönen (Nordrhein-Westfalen) Deutsche Meisterin der weiblichen Jugend in der Gewichtsklasse bis 65 Kilogramm. Vier mal musste die 16-Jährige auf die Matte, und im Finale bezwang sie Jenny Blachut aus Sachsen mit 6:0 Punkten. Ihre Vereinskollegin Alina Gola holte zudem die Bronzemedaille in der Gewichtsklasse bis 56 Kilogramm.

Das Wettkampfgewicht von 64 Kilogramm sieht man der jungen durchtrainierten Sportlerin nicht an, die wie ein normaler Teenager wirkt.

Seit ihrem sechsten Lebensjahr steht Jennifer Wagner auf der Matte. „Meine Schwester hat gerungen, so bin ich auch dazu gekommen“, erzählt sie im Gespräch mit unserer Zeitung, wie sie zu der für Mädchen eher untypischen Sportart gekommen ist. „Natürlich habe ich auch andere Sachen gemacht, wie Reiten oder ein Musikinstrument spielen“, ergänzt sie. Das habe jedoch hinter dem Ringen zurückstehen müssen. Bereits seit vier Jahren trainiert sie – ebenso wie ihre Vereinskollegin Alina Gola – im Olympiastützpunkt in Freiburg. Mit Beginn des aktuellen Schuljahres hat sie jedoch den Sprung ans Sportinternat in Freiburg gewagt und besucht dort die zehnte Klasse. Jetzt trainiert sie fünf Mal die Woche abends zwei Stunden und an zwei Tagen frühmorgens je anderthalb Stunden lang.

Der Trainingsfleiß hat sich ausgezahlt. Vor dem Deutschen Meistertitel am Wochenende waren ein fünfter Platz bei den Deutschen Meisterschaften im vergangenen Jahr sowie der baden-württembergische Meistertitel im Februar ihre größten sportlichen Erfolge.

Als nächstes Ziel hat sie die Teilnahme an den Europameisterschaften im Juni in Sarajevo (Bosnien und Herzegowina) vor Augen.

„Erstmal das Abitur in zwei Jahren, dann schauen wir weiter“, antwortet sie ganz bodenständig auf die Frage nach ihren weiteren Zukunftsplänen. Schule und Training unter einen Hut zu bekommen sei „schon stressig“, erklärt sie. Gerade weil die Schüler des Sportinternats auch eine öffentliche Schule besuchten. Durch die Teilnahme an Wettkämpfen und Lehrgängen verpasse man viel Unterricht, den man mit der Unterstützung der Lehrer des Sportinternats nachhole, berichtet Wagner.

Zwischen Schule und Training bleibt zwar wenig Zeit, aber natürlich ziehe sie mit ihren Schulfreundinnen auch ab und zu durch die Stadt. Die Wochenenden verbringt sie meist auf Turnieren und Lehrgängen. „Ich bin wenig zuhause in Kandern“, sagt die Sportlerin.