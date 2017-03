Kandern Restaurationsarbeiten schreiten voran

Ein Minus an Fahrgästen hat der Verein Kandertalbahn 2016 verzeichnet. Grund war, dass die Dampflok 378 zu Beginn der Saison wegen eines Defekts zunächst nicht einsatzbereit war. „Wir griffen auf den historischen Triebwagen zurück, aber der Publikumsmagnet ist nun einmal eine Dampflok, mit der wollen die Leute fahren“, konstatierte der Vorsitzende Markus Maurer.

Kandern. In diesem Jahr kann die Saison pünktlich mit der betriebsbereiten Lok 378 starten. „Die 378 könnte morgen angeheizt werden“, so die Aktiven bei der sehr gut besuchten Mitgliederversammlung im Schützenhaus. 22 300 Fahrgäste wurden im vergangenen Jahr gezählt, das waren deutlich weniger als die 27 000 bis 28 000 Bahnfans, die sonst Fahrkarten kaufen.

Aber es gibt auch positive Meldungen: Die Stimmung der Anwohner an der Strecke hat sich verbessert, denn das Anheizen mit hochwertiger walisischer Kohle verursacht deutlich weniger Rauch.

„Wir haben uns auch mit der Nahverkehrsinitiative getroffen – grundsätzlich sind wir der Meinung, dass S-Bahn und die historische Kandertalbahn nebeneinander laufen könnten, wir möchten aber in zukünftige Planungen mit einbezogen werden“, gab Maurer an Bürgermeister Christian Renkert weiter, der in seiner Funktion als Geschäftsführer des Zweckverbands Kandertalbahn vor Ort war.

Projekte, an denen weiter gearbeitet wird, sind das „Chanderli“ (Lok 30), das gerade überholt wird. Auch an der Lok 7 („Stauferle“) – hier sind Investitionen von rund 150 000 Euro vorgesehen – und an Wagen 15 wird weiter gearbeitet. Details zu den Restaurationsarbeiten schilderte der stellvertretende Oberste Betriebsleiter Wolfgang Hugenschmidt (Zweckverband Kandertalbahn).

Die Schwesterlok des Chanderli, die „Badenia“ (Lok 28) an der der Verein interessiert wäre, soll laut Willen des Eigentümers, SWEG, „immer noch auf den Denkmalsockel, anstatt sie zu restaurieren und wieder zum Fahren zu bringen“, war Hugenschmidt enttäuscht. Man werde aber mit der SWEG im Gespräch bleiben. „Ganz plötzlich gehörte uns aber ein Postbankwagen, der der Verschrottung entgangen ist, allerdings nur noch als Gerippe da steht und als Langzeitprojekt erst mal aufgenommen wird“, berichtete er.

Rechner Mathias Winzer hielt trotz der anfänglichen Einnahmeverluste beim Fahrkartenverkauf einen guten Kassenstand fest, der auch Investitionen zulässt. Schriftführer Alexander Meyer übernimmt im Jahr 2017 das Amt des örtlichen Betriebsleiters. Er sucht für den Schriftführerposten für 2018 einen Nachfolger oder aktive Mithilfe. 2017 werden die Aktiven auf der Museumsstrecke übrigens 200 bis 300 Schwellen erneuern, ein Augenmerk auf die Wollbachbrücke legen und die Haltepunkte, besonders den in Haltingen, der zur „Visitenkarte“ für die Kandertalbahn werden soll, schöner gestalten. Positiv wurde registriert, dass auch viele junge Bahnfans zum Verein dazu gestoßen sind.

Wahlen: zweiter Vorsitzender: Dominik Scheidbach; Schriftführer: Alexander Meyer; Bereichsleiter Fahrzeuge: Arnold Steiner; Kassenprüfer: Fabian Richard

Mitglieder: 167, ein Plus von neun Mitgliedern zu 2015

Termine: Die nächsten Lokschuppenführungen finden am 1., 8. und 15. April statt, Treffpunkt ist jeweils um 10.30 Uhr am Bahnhof Kandern. Saisonstart Dampflokfahrten: 1. Mai.

Kontakt: Markus Maurer, E-Mail: maurer.markus@kandertalbahn.de

Info: www.kandertalbahn.de