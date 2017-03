Seit nunmehr 20 Jahren findet immer am zweiten Wochenende im November die Blauenjagd statt. Die Konstante in all den Jahren ist Forstdirektor Martin Groß, der diese revierübergreifende Bewegungsjagd über all die Jahre koordiniert hat.

Kandertal/Rebland. Das Wesen einer „Bewegungsjagd“ sei es, erklärt Groß, dass das Wild – in der Hauptsache geht es hierbei um Schwarzwild – durch Treiber möglichst so in Bewegung gebracht wird, dass es nicht, wie der Jäger sagt, „hochflüchtig“ wird. Bei dieser mit Jägern, Treibern und geeigneten Jagdhunden ausgeübten Jagdart wird das Wild lediglich an einem Tag über wenige Stunden konzentriert und großräumig bejagt. Das Ziel ist es, in dreieinhalb Stunden relativ viel Strecke zu machen und damit den Jagddruck durch viele Einzelansitze zu reduzieren. Im Rest des Jahres finden reviergebundene Jagden wie Ansitzjagd und Pirschgang statt.

Der Impuls für die Blauenjagd ging 1996 von den staatlichen Forstämtern Kandern und Müllheim aus. Die im ganzen Bundesgebiet immer stärker anwachsenden Schwarzwildbestände erforderten neue Wege in der Bejagung. Von Beginn an wurde die Idee von den angrenzenden privaten Jagdpächtern unterstützt. Da sich Schwarzwild nicht an Reviergrenzen hält, sondern größere Lebensräume besiedelt, erwies es sich als notwendig, diese Wildart auch revierübergreifend zu bejagen.

Am 9. November 1996 fand die erste Blauenjagd statt. Groß vermutet, dass es die erste landkreisüberschreitende Jagd in Baden-Württemberg war. Seither beteiligen sich regelmäßig bis zu zehn Staats- und Privatjagden daran.

Ausweislich der geführten Statistik stieg in den 1980er Jahren die Strecke erlegten Schwarzwilds kontinuierlich an. Wurden vor 20 Jahren in Baden-Württemberg lediglich 20 000 Wildschweine erlegt, betrug die Strecke in 2015 bereits knapp 70 000 Stück. Dies lässt eindeutige Rückschlüsse auf die gewachsene Population zu, folgert der Forstdirektor. Damals gab es in den Hochlagen so gut wie kein Schwarzwild. Auch dies hat sich grundlegend geändert. Im Zeitraum von 2006 bis 2010 wurden im Hegering Blauen-Kandertal 1472 Sauen erlegt. In der Periode danach (2011 bis 2015) stieg die Zahl um rund 26 Prozent auf 1866 an.

Als Gründe für die Vermehrung des Schwarzwilds nennt Groß den Klimawandel, der für vermehrte Mast und geringere Sterblichkeit verantwortlich ist. Aufgrund dieser Faktoren sei eine Bejagung schon in Anbetracht der in der Landwirtschaft verursachten Schäden unumgänglich.

Insgesamt wurden bei der Blauenjagd allein in den vergangenen zehn Jahren 994 Tiere erlegt, neben Wildschweinen hauptsächlich Rehwild und Füchse. Rehe, weil sie unreguliert im Wald die Naturverjüngung von Tannen und Eichen verhindern, Füchse, weil sie als Raubwild beispielsweise den Bestand an Bodenbrütern gefährden und derzeit wieder von der ansteckenden Räude befallen sind.

Eine wesentliche Änderung seit Bestehen der Blauenjagd haben die Vorschriften zur Wildbrethygiene erfahren. Diese habe inzwischen deutlich Vorrang vor dem jagdlichen Brauchtum, bestätigte der Forstdirektor. Wurden früher noch große Gesamtstrecken unterhalb des Schlosses Bürgeln gelegt, muss das Wild heute so schnell wie möglich in entsprechende Kühleinrichtungen gebracht werden. Übrig geblieben sind kleine Strecken mit jeweils nur einer erlegten Wildart.

In den Verkehr gelangt nur untersuchtes und als einwandfrei eingestuftes Wildbret. „Die Gastwirte in der Region reißen uns das Wildfleisch förmlich aus den Händen“, berichtet Groß.

Groß’ Fazit zu 20 Jahren Blauenjagd lautet: „Ich empfinde es als besonders positiv, dass sich das entwickelte Modell so gut bewährt und weiter entwickelt hat. Das gemeinsame Jagen der Staats- und Privatreviere führt zu einer wirksamen Regulierung der Wildbestände.“