Kandern (cre). Als Salvatore Di Mattia im Jahr 1936 auf Sizilien geboren wurde, war Italien noch eine Monarchie. Viktor Emanuel III. war von 1900 bis 1946 König von Italien. In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember erblickte Di Mattia in Corleone als eines von sechs Kindern der in der Landwirtschaft arbeitenden Eltern das Licht der Welt.

Weil der Vater als Soldat im Krieg war, mussten die Kinder schon früh mitarbeiten. So war nicht groß an einen Schulbesuch zu denken. Seit seiner Kindheit bis zum Alter von 26 Jahren arbeitete Di Mattia zudem in verschiedenen Cafés.

Im Jahre 1967 zog es ihn, wie so viele, in das Wirtschaftswunderland Bundesrepublik Deutschland. Seine Frau und die vier Kinder begleiteten ihn selbstverständlich. Zunächst war man in Efringen-Kirchen, dann in Binzen und nun schon seit Jahren in Kandern zu Hause. Arbeit fand der Familienvater – mit den Jahren kamen noch fünf weitere Kinder hinzu – bei Vitra und danach bei Glatt in Binzen. Im Jahr 2000 schied er als Frührentner aus dem Arbeitsleben. Zu den neun Kindern gesellten sich im Laufe der Jahre noch neun Enkel und zwei Urenkel hinzu.

Heute verbringt das Ehepaar etwa die Hälfte des Jahres in Kandern, die übrige Zeit auf Sizilien. Sein Herz gehöre der Familie, sagt der Jubilar. Ein Teil davon vielleicht auch noch seinem kleinen Yorkshire Terrier, mit dem er täglich spazieren geht. Auf jeden Fall soll der runde Geburtstag mit der ganzen Familie, und das sind gut 30 Personen, gebührend gefeiert werden.