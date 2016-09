Nachrichten-Ticker

15:56 Explosion in Verpackungsfabrik in Bangladesch - Feuer und Tote

Dhaka (dpa) – Wieder wird in Bangladesch der Arbeitsplatz zur tödlichen Falle: Bei einer Explosion und einem Feuer in einer Fabrik sind mindestens 29 Menschen getötet worden. Ein Kessel ist am Morgen in der Fabrik im Industriegebiet nahe der Hauptstadt Dhaka explodiert. Weil dort Chemikalien gelagert wurden, breitete sich ein Flammeninferno aus. Das vierstöckige Gebäude stürzte ein. Viele Verletzte wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. In der Fabrik werden Verpackungen für Tabak und andere Konsumgüter hergestellt.

15:46 Acht blinde Passagiere bei Köln aus Kühllaster befreit

Köln - Acht Menschen sind heute auf einem Rastplatz bei Köln aus einem Kühllaster befreit worden. Die sechs Männer, eine Frau und ein Kind seien unversehrt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Vermutlich stammten sie aus Syrien und dem Irak. Ob es sich um Flüchtlinge handele, sei noch unklar. Der polnische Lastwagenfahrer habe am Rastplatz Königsforst Klopfgeräusche von der Ladefläche vernommen und die Polizei alarmiert. Als die Beamten den Auflieger öffneten, fanden sie die Menschen zwischen der Ladung gekühlter Schokolade. Der Laster war von England nach Süddeutschland unterwegs.

15:25 FC St. Pauli verlässt Tabellenende nach Sieg gegen Bielefeld

Hamburg (dpa) – Dank eines Last-Minute-Tores hat der FC St. Pauli den ersten Saisonerfolg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Cenk Sahin erzielte in der 90. Minute den Siegtreffer zum 2:1 der Hanseaten gegen Arminia Bielefeld. Vor knapp 30 000 Zuschauern am ausverkauften Millerntor hatte Aziz Bouhaddouz die Gastgeber in Führung gebracht. Sebastian Schuppan traf für die Ostwestfalen per Freistoß zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Arminia wartet auch nach dem vierten Spieltag auf den ersten Sieg.

14:50 Seehofer setzt auf Einigung im Unions-Streit - Aber keine Garantie

Schwarzenfeld - CSU-Chef Horst Seehofer setzt darauf, dass es im Streit zwischen CDU und CSU über die Flüchtlingspolitik eine Einigung gibt - will dafür aber keine Garantie abgeben. "Wir wollen die Gemeinsamkeit", sagte Seehofer nach einer CSU-Vorstandsklausur in Schwarzenfeld. "Aber nicht um den Preis, dass wir politische Inhalte der CSU opfern." Deshalb könne er hier eine Gemeinsamkeit zwischen CDU und CSU nicht garantieren. Anders als in allen anderen Bereichen, etwa Steuern oder Renten, wolle er hier keine Prognose abgeben.