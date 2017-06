Kandern Schauspiel und Musik

21:31 "Jamaika"-Koalition in Schleswig-Holstein ist perfekt

21:28 Merkel rückt vom Nein der CDU zur Ehe für alle ab

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel ist von dem klaren Nein ihrer CDU zur Ehe für alle abgerückt. In einer Veranstaltung mit der Zeitschrift "Brigitte" sagte die CDU-Vorsitzende am Abend in Berlin, sie wünsche sich eine Diskussion, die "eher in Richtung einer Gewissenentscheidung geht". Bei einer Abstimmung im Bundestag ohne Fraktionszwang gilt eine Mehrheit für die Ehe für alle als sicher.