Kandern Schleifen für die Besten

Von Reinhard Cremer

Der Rossmärt bildete gestern traditionell den Abschluss der „Chandermer Nationalfierdig“. Begonnen hatte alles am Freitag mit einem Springturnier auf dem Sportgelände In der Au. Auch am Wochenende wurde auf der Anlage Springsport geboten, während in der Stadt das Budenfest Besucherscharen anzog.

Kandern. Organisiert wurden das Reitturnier und der Rossmärt vom Reitclub Kandern unter der Leitung von Rainer Grässlin und der tatkräftigen Unterstützung der Verwaltung und des Werkhofs der Stadt Kandern. Die Voraussetzungen für erfolgreiches Gelingen waren seitens der Organisatoren also gegeben.

Etwas widerspenstig zeigte sich gestern Vormittag allerdings das Wetter. Immer wieder mussten die Besucher ihre mitgebrachten Regenschirme aufspannen oder sich in eines der Bewirtungszelte begeben. Allerdings hielten die Schauer nie lange an, so dass die Veranstaltung vor großer Zuschauerkulisse problemlos über die Bühne gehen konnte.

Auch in diesem Jahr präsentierten Züchter und Besitzer ihre Pferde in den Kategorien Freizeitpferd, Sportpferd, Pony/Sportpony, Zuchtfamilien und Gespanne. Als Richter fungierten Hans Gerwig und Max Schirmeier (Schritt), Karlfrieder Leber und Lothar Schneider (Trab) sowie Thomas Saalfelder und Willi Frey (Vorführung und Gesamteindruck). Erstmals fehlte Adi Engler, anerkanntes Richter-Urgestein, in der Riege seiner Kollegen. Karlheinz Eckerlin war wie gewohnt ein fachkundiger Moderator.

Größenmäßig war bei den Vierbeinern so ziemlich alles vertreten. Vom für Kinder geeigneten Pony bis hin zu den großen Kaltblütern wie einem französischen Percheron oder einem aus England stammenden Shire-Horse, dem mit bis zu über 1,90 Meter Stockmaß messenden größten Pferd der Welt.

Die Ponys wurden zumeist von Kindern in Begleitung ihrer Eltern vorgeführt. So konnten nicht alle Ponys wirklich zeigen, über welch tolle Gänge sie verfügen. Die Richter aber waren gnädig und werteten bei den Kleinponys gleich fünf gemeinsam auf den ersten Platz.

Nach den Vorrunden mussten die führenden Vierbeiner noch einmal zu einer Auswahlrunde antreten. Dabei konnte es durchaus sein, dass die Richter aufgrund einer besonders guten Präsentation eines Kandidaten ihre Meinung änderten und diesen an die Spitze der Bewertung setzten. Die siegreichen Pferde und Gespanne erhielten die im Pferdesport üblichen Schleifen ans Zaumzeug gesteckt. Auch durften ihre Besitzer Decken mit dem eingestickten Schriftzug „Rossmärt Kandern“ mit nach Hause nehmen.

Neben den zur Wertung angetretenen Pferden beeindruckte Hannes Bolz mit seinem Haflinger „No Doubt“ in einer Showeinlage mit Beispielen aus Disziplinen des Westernreitens. Hier wird aus der Piaffe des Dressursports ein Spin und aus der Passage ein Slide. Und das alles mit und ohne Trense. Der abschließende Beifall der Zuschauer galt allen Teilnehmern und Mitwirkenden gleichermaßen.