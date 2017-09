Kandern Schneller, öfter und länger

Das Markgräflerland und die Kreisstadt Lörrach werden voraussichtlich Ende des Jahres mit einer neuen, schnellen Buslinie verbunden. Der sogenannte Regiobus soll mit enger Taktung und über den gesamten Tag direkt zwischen Kandern und Lörrach fahren.

Kandertal / Lörrach. Hierfür hat das Verkehrsministerium Baden-Württemberg nun einen Zuschuss aus dem Regiobus-Förderprogramm des Landes von rund einer Million Euro für fünf Jahre bewilligt.

Die Einrichtung der Linie mit der Nummer 54 hängt noch vom Gesamtfinanzierungsbeschluss des Kreistags ab, der im Oktober vorgelegt werden soll. Die Hälfte der durch die öffentliche Hand zu tragenden Betriebskosten der neuen Linie 54 müssen vom Landkreis beigesteuert werden.

Im neuen Nahverkehrsplan des Landkreises Lörrach, der im November 2016 verabschiedet wurde, ist die Verbindung zwischen Kandern und Lörrach über Wittlingen und die Wittlinger Höhe bereits als verbindlicher ÖPNV-Ausbau enthalten. Hintergrund ist die bisherige Unterversorgung im Busnetz zwischen dem Markgräflerland und dem Oberzentrum Lörrach mit Anschluss an die S-Bahn. Der Landkreis begegnet damit auch dem Wunsch, mehr Busverbindungen in den Randzeiten und am Wochenende zur Verfügung zu stellen.

„Wir freuen uns sehr über den hohen Landeszuschuss und die Möglichkeit, die erste Regiobuslinie im Landkreis Lörrach einrichten zu können“, sagt Ulrich Hoehler, Erster Landesbeamter und Verkehrsdezernent im Landratsamt Lörrach. „Es ist ein weiterer Baustein für den Ausbau der Buslinien, für die der Kreistag aktuell etwa eine Million Euro pro Jahr bereitstellt“, erklärt Hoehler.

Schneller, öfter, länger, komfortabel – das sind die Merkmale, die eine Regiobuslinie laut Landes-Förderprogramm aufweisen muss. So wird die neue Linie 54 werktags von 5 bis 24 Uhr, an Samstagen von 6 bis 24 Uhr und an Sonntagen von 7 bis 24 Uhr im Stundentakt fahren. Die Strecke führt von Kandern über fünf Haltestellen nach Lörrach zur S-Bahn-Haltestelle Lörrach-Brombach/Hauingen. Dort besteht per S-Bahn und Stadtbus Anschluss in Richtung Stadtmitte Lörrach und Basel sowie in Richtung Wiesental. Für die bessere Anbindung auf dem Rückweg sind fünf Minuten Wartezeit auf verspätete Züge gewährleistet.

Auch an Smartphone-Nutzer wurde gedacht: Alle Busse sind standardmäßig mit WLAN ausgestattet.

Haltestellen Regio-Buslinie 54: Kandern Busbahnhof – Hammerstein Abzweigung Bahnhof – Wollbach Bahnhof – Wittlingen Hirschen – Lörrach-Brombach Bahnhof