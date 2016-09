Die Preisvergabe beim Kanderner Rossmärt am Montag stellte die fachkundige Bewertungskommission auch diesmal wieder vor manche heikle Entscheidung. Von Walter Bronner Kandern. Denn mehrfach lagen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren wertvollen Huftieren nebst prachtvoll hergerichteten und ausgestatteten Kutschen oder Fuhrwerken punktmäßig gleichauf. Das führte letztlich dazu, dass in einzelnen Kategorien mehrfach identische Preise vergeben werden mussten. Bürgermeister Christian Renkert hatte wie gewohnt für den eigentlichen Kanderner „Nationalfeiertag“ das Rathaus geschlossen, allerdings das meiste Personal für die organisatorischen Einsätze und die Auswertung der Jury-Bewertungsbogen aufgeboten. Eindeutig war diesmal das Ergebnis freilich bei den ländlichen Anspannungen, bei denen Barbara und Horst Schmidt aus Schopfheim für ihren wunderschönen Erntewagen den Hauptpreis zuerkannt bekamen. In der Kategorie Freizeit-Kutschgespanne errangen Thomas und Cathy Hein (Tannenkirch) mit Sam und Max den ersten Preis. Gleich drei zweite Preise gingen an Eddy Argast (Hasel), Tom Stächele (Bad Bellingen) und Eugen Simen (Weitenau). Preisträger der sportlichen Zweiergespanne waren Tim Grässlin (Kandern) sowie die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung „Höfe am Belchen“, ferner das Dreiergespann von Daniela Salg (Gersbach). Bei den Einspännern dieser Kategorie belegten Irene Handloser (Riehen) den ersten, Rolf Gimbel (Ihringen) den zweiten und Tim Grässlin (Kandern) den dritten Rang. Bei den Pony-Zweiergespannen teilten sich Alfred Billich (Breisach) und Daniela Salg (Gersbach) die vorderen Ränge. Gleich zweimal konnte die Familie Simen (Weitenau) bei den Zuchtfamilien ganz vorne punkten, wobei das erst wenige Monate alte Fohlen ihrer Stute Sina bei der Landes-Fohlenschau am 2. Oktober vorgestellt wird und durch Losverfahren seinen Namen erhält. Bei den Kleinpferden und Ponys kam Sarah Faller (Schopfheim) mit ihrer „Lenny“ auf Platz eins, die beiden zweiten Ränge belegten Merlin Piram (Inzlingen) und Rolf Gimbel (Ihringen), gefolgt von der Kinder- und Jugendhilfe „Höfe“. Den ersten und dritten Platz bei den Freizeitpferden belegte Heiko Brand (Auggen); Horst Weber (Müllheim) war Zweiter. Einen ersten und dritten Preis bei den Reit- und Sportpferden wurde der Familie Lothar Schneider (Schallbach) zuerkannt. Der zweite Preis ging an Rita Harth (Neuenburg) und der vierte am Maik Eichin (Sitzenkirch).