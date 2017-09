Kandern Seit Generationen dem Werkstoff Holz verbunden

Kandern (os). Die Kanderner Familie Benz ist seit vier Generationen eng mit dem Werkstoff Holz verbunden. „In unserer Familie wird sicher schon seit deutlich über 100 Jahren Wagnerei und Schreinerei betrieben. Ich selbst habe den Betrieb 1992 übernommen“, sagt Schreinermeister Ingo Benz. Deshalb kann er nun 25 Jahre Selbstständigkeit feiern.

Benz lädt mit seinem Team am Wochenende, 23. und 24. September, jeweils von 10 bis 17 Uhr zu „Tagen der offenen Tür“ in sein als „Benz-Küchen, Bad, Möbel“ firmierenden Handwerksbetrieb ein.

In Sitzenkirch, so erzählt Benz, habe sein Urgroßvater wohl schon im Nebenerwerb als Landwirt für andere Bauern Wagnerei-Arbeiten vorgenommen. Großvater Karl Benz war gelernter Wagnermeister und gründete 1925 in der Hauptstraße in Kandern gegenüber dem Gasthaus „Ochsen“ eine Wagnerei. Dessen Sohn Karl-Friedrich Benz, der Vater von Ingo Benz, übernahm den Wagner-Betrieb in den 1960-er Jahren. Schon zuvor war der Handwerksbetrieb an den heutigen Standort an der Ecke Hammersteinerstraße 65 / Waldeckstraße 3 umgezogen. Der Vater habe den Fokus auf Holzleitern für Obstbauern gelegt, aber auch weitere Schreiner- und Wagner-Arbeiten vorgenommen, erzählt Ingo Benz.

Er selbst bekam vom Vater die Liebe zum nachwachsenden Werkstoff Holz übertragen, absolvierte eine Schreinerlehre in Wollbach, arbeitete dann drei Jahre als Geselle in verschiedenen Schreinereien, auch in der Schweiz, ehe er an der Meisterschule in Ebern in Unterfranken seinen Schreiner-Meister machte. Das war im März 1992, im April des selben Jahres übernahm Ingo Benz den Betrieb, den er zunächst zusammen mit dem Vater führte. Er setzte den Schwerpunkt auf die Massivholz-Möbel-Schreinerei.

Bald wurde der erste Mitarbeiter eingestellt und schon nach wenigen Jahren Selbstständigkeit stieg Benz in die Ausbildung junger Menschen ein. Im Jubiläumsjahr „25 Jahre Benz – Küchen, Bad, Möbel“ beschäftigt er einen Meister, drei Gesellen und drei Auszubildende – in jedem Lehrjahr einen.

Als „Hausmeister“ schaut der Vater noch regelmäßig nach dem Rechten im Betrieb und hilft auch gerne aus. Ingo Benz investiert regelmäßig in Räume und Ausstattung, erweitert diese kontinuierlich und schafft die neusten Maschinen an. In der Werkstatt stehen CNC-Maschinen, für die Planung verwendet Benz CAD-Ansichten. Durch eine Photovoltaik-Anlage und eine Heizzentrale, in der Holzabfall und Brennholz zur Energiegewinnung benutzt wird, ist die Schreinerei energetisch autark. Benz betont, dass alle Massivholz-Möbel seines Betriebs aus heimischen Hölzern hergestellt werden.

n An den beiden Jubiläumsaktionstagen gibt es neben einem Einblick in die Werkstattarbeit und die Ausstellungsräume auch Kochvorführungen in den Musterküchen sowie Bewirtung.