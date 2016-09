Allenthalben klagen die Markgräfler Landwirte, dass die Kartoffelernte dieses Jahr witterungsbedingt höchst mager ausfällt. Umso mehr wissen die Verbraucher das knollige Grundnahrungsmittel zu schätzen. Diesen Eindruck vermittelte zumindest das erste Wollbacher Grumbirefescht, das die Feuerwehrabteilung gestern auf dem Egerter Kreiterhof ausrichtete. Von Walter Bronner Kandern-Wollbach. Den ganzen Tag über strömten ebenso hungrige wie neugierige Gäste meist mit fahrbaren Untersätzen auf zwei und vier Rädern, viele aber auch zu Fuß und einige sogar zu Pferd auf das Areal des historischen Anwesens, wo die alte Dämpfi bereits am zeitigen Vormittag ihrem Namen alle Ehre machte. Und von dort aus gingen dann auch bald einmal die „Gschwellte mit Ziger“ weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Guten Absatz fanden freilich auch die anderen Kartoffelgerichte, die die Wehrmänner in der großen Brägelpfanne, Grumbiresalat-Kasserolle oder im Suppentopf zubereiteten und mit Steaks vom Holzkohlengrill, Grillwürsten oder würzigen „Heißen“ garnierten. Trotz Massenandrang gab es keine großen Staus an den Ausgabestellen. Die für gelegentlichen Gästeansturm gut gerüstete Infrastruktur des Kreiterhofs – einschließlich gastronomische Ausstattung und Servicepersonal – waren zusammen mit den motivierten Wehrmännern plus der erfahrenen Dämpfi-Spezialisten Hans Wilhelm und Walter Dreher jeglichem Ansturm souverän gewachsen. Die Tafelmusik zu den bodenständigen kulinarischen Köstlichkeiten steuerte über Mittag die Erste Markgräfler Dilettantenmusik unter Leitung ihres unverändert aktiven Ehrendirigenten Werner Lehmann mit traditionellen Folkloreklängen im Marschtritt und Walzertakt bei. Und nicht zuletzt sorgte das Ambiente des mit unzähligen bäuerlichen und sonstigen Antiquitäten dicht bestückte Hofanwesen des leidenschaftlichen Altertümer-Sammlers Armin Kreiter für das währschafte Flair des rustikalen Events. Für die ausrichtende Feuerwehrabteilung war der Anlass zudem ein höchst willkommener Ersatz für ihren Maihock am so genannten „Würzeli“ (Waldrand oberhalb Egerten), der heuer wegen Dauerregen am Maifeiertag gecancelt werden musste, weshalb in jüngster Zeit in der Kameradschaftskasse ziemliche Ebbe herrschte. Zur Freude von Abteilungskommandant Thomas Sütterlin hat das Grumbirefescht dieses Manko endlich ausgeglichen.