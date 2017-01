„Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir den Verein in die Zukunft bringen“, sagte die Vorsitzende des Fördervereins Sozialstation Kandern, Gabriele Weber, im Hinblick auf zurückgehende Mitgliederzahlen und damit verbunden auch auf die Zukunft des Solidaritätsfonds.

Kandern. Mit einem Monat Verspätung hielt der Förderverein seine Mitgliederversammlung für das Jahr 2016 in den Räumen der Sozialstation Kandern ab. Deren Geschäftsführerin Beate Fuchs meldete sich ebenfalls zu Wort. Ihre Probleme in Sachen Personal sind nicht kleiner geworden. Die Sozialstation erfreut sich hoher Beliebtheit, ist aber nach wie vor auf der Suche nach geschulten Kräften. Die Jahresbeiträge der Fördervereinsmitglieder sollen angepasst und vereinheitlicht werden.

„Finanziell geht es uns gut, unsere Arbeit wird geschätzt, was uns plagt, sind fehlende Mitarbeiter“, berichtete Beate Fuchs. Das unterscheidet die Sozialstation Kandern nicht von anderen Pflegediensten, deren Leistungen in einer alternden Gesellschaft immer mehr nachgefragt werden. Die Sozialstation sucht mindestens einen/eine ausgebildete Familienpfleger/innen – eine geht in den Ruhestand, sowie Nachbarschaftshelfer und Altenbetreuer.

Die Nachbarschaftshelfer begleiten die älteren Menschen zu Arztbesuchen, kaufen ein, kochen auch mal. Eigentlich eine schöne Aufgabe für Menschen, die in der Kindererziehung sind und morgens Zeit haben, warb Fuchs. Was wichtig sei, ist die Sprache – wer sich meldet, muss Deutsch können. „Das ist schon mit den Dialektsprechern bei uns schwierig für die, die Hochdeutsch sprechen“, sagt Fuchs.

Die Sozialstation muss in den Fuhrpark investieren und zwei kleine Autos ersetzen. Leider fehlt für die Anschaffung eines E-Autos bisher die Möglichkeit, es vor Ort warten zu lassen. Peter Kühn, Rechner des Fördervereins, berichtete, dass für die Anschaffung eines Autos wieder Geld zur Verfügung steht.

Das vom Förderverein mit 5000 Euro geförderte Trauercafé hat sich nicht so entwickelt wie erwartet. Es soll Mitte des Jahres durch eine Trauerbegleitung nach Bedarf ersetzt werden. Rund 4000 Euro stehen aus den Mitteln für das Trauercafé für Personen bereit, die eine Trauerbegleitung anbieten wollen.

Das zweite Projekt ist der „sogenannte aktivierende Hausbesuch, dabei geht es um Bewegungsunterstützung, damit die Leute mobil bleiben“, erklärte Fuchs. Frauen, die in der Nachbarschaftshilfe arbeiten, könnten sich hier fortbilden. Der Aufwand würde vom Förderverein getragen. „Zudem hätten wir gerne auch mal Männer“, betonte Fuchs.

Der Förderverein will mit einem noch zu überarbeitenden Flyer und einer neuen Homepage sowie mit Infoständen und bei Festen mit Kindern und Schülern für sich werben.