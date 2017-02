Nachrichten-Ticker

01:12 Französische Justiz nimmt jungen Terrorverdächtigen in U-Haft

Paris - Die französische Justiz hat einen 18 Jahre alten Studenten aus Lille in Untersuchungshaft genommen, der einen Anschlag in der U-Bahn oder in einem Einkaufszentrum verüben wollte. Ihm werde Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben vorgeworfen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Justizkreise. Demnach haben Beamte des Inlandsgeheimdienstes DGSI den jungen Mann in der Gegend von Lille im Norden des Landes festgenommen.

01:11 Mindestens sechs Tote bei Schießereien im Norden von Mexiko

Reynosa - Im Norden von Mexiko sind bei Schießereien zwischen mutmaßlichen Bandenmitgliedern und Marineinfanteristen mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Bei einem ersten Schusswechsel in der Stadt Reynosa an der Grenze zu den USA seien zwei Verdächtige getötet worden, sagte der Staatsanwalt Irving Barrios im Radiosender Fórmula. Bei einem zweiten Gefecht seien vier weitere Verdächtige erschossen worden.

00:03 Türkei fordert mehr Präsenz der Nato im Süden

München - Angesichts der Nato-Aufrüstung in Osteuropa drängt die Türkei das Bündnis zu einer deutlichen Stärkung seiner Südflanke. "Die Nato sollte ihre Abschreckungsfähigkeit nicht verlieren und ihre Verteidigungsfähigkeit", sagte der türkische Verteidigungsminister Fikri Isik auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Türkei fordert schon länger eine stärkere Beteiligung der Nato im Kampf gegen den Terrorismus. Die Nato stärkt derzeit aber vor allem ihre Präsenz an der Ostflanke zur Abschreckung Russlands.

00:02 Börsen New York: Indizes kurz auf Rekordhochs

New York - An der Wall Street haben am Freitag zumindest die Tech-Indizes nach einem verhaltenen Start ihre Rekordjagd fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial und der S&P 500 S&P 500 legten zwar auch einen kleinen Schlussspurt hin und drehten leicht ins Plus, erreichten aber keine Bestmarken. Der Dow Jones Industrial legte um 0,02 Prozent auf 20 624,05 Punkte zu. Der Euro litt unter der Unsicherheit mit Blick auf die französischen Präsidentschaftswahlen und stand zuletzt bei 1,0608 US-Dollar.

23:18 Mexikaner bilden "menschliche Mauer" gegen Trumps Grenzpläne

Ciudad Juárez - Mit einer Menschenkette an der Grenze zu den USA haben Hunderte Mexikaner gegen die Mauerpläne von US-Präsident Donald Trump protestiert. In der Stadt Ciudad Juárez bildeten rund 1500 Schüler, Studenten und Politiker eine "menschliche Mauer" am Ufer des Rio Grande. "Hand in Hand zeigen wir die nationale Einheit, die keinen Unterschied zwischen Menschen macht", sagte der Senator Armando Ríos Piter. Trump hat angekündigt, an der Grenze zu Mexiko eine Mauer errichten zu lassen, um Drogenschmuggel und illegale Einwanderung zu stoppen.