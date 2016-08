Nachrichten-Ticker

21:52 Saarland stellt Hitzerekord 2016 auf - 37,5 Grad am Freitag

Saarbrücken - Nirgendwo ist es in diesem Jahr heißer gewesen als in Saarbrücken. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wurde in Saarbrücken-Burbach ein neuer Hitzerekord für 2016 aufgestellt. An diesem Freitag war es dort 37,5 Grad heiß. Der Rekord für Deutschland seit Beginn der Messungen liegt bei 40,3 Grad. Dieser Wert war am 5. Juli 2015 im bayerischen Kitzingen erreicht worden.

21:24 Hannover unbesiegt: 1:1 in Bochum - Stuttgarts erster Auswärtssieg

Berlin - Hannover 96 bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga unbesiegt. Der Bundesliga-Absteiger spielte 1:1 in Bochum und führt damit weiter die Tabelle an. Zu drei Auswärtspunkten kam der VfB Stuttgart. Die Schwaben gewannen 2:1 beim SV Sandhausen. In einer weiteren Partie siegten die Würzburger Kickers 2:1 in Heidenheim.

20:41 Obama schafft vor Hawaii größtes Meeresschutzgebiet der Welt

Washington - Die USA haben vor Hawaii das größte Meeresschutzgebiet der Welt ausgewiesen. US-Präsident Barack Obama hat das von seinem Vorgänger George W. Bush bereits 2006 geschützte Areal unter Ausnutzung seiner Exekutivrechte noch einmal um mehr als das Vierfache ausgeweitet. Es umfasst nun 1,5 Millionen Quadratkilometer. Das Papahānaumokuākea Marine National Monument löst damit ein Schutzgebiet vor den Cook-Inseln als größtes Meeresschutzgebiet der Welt ab.

20:41 Tod nach Krebs-Therapie - Einschränkungen für Heilpraktiker gefordert

Frankfurt - Nach dem Tod von drei Patienten einer alternativen Krebspraxis am Niederrhein werden Rufe nach Einschränkungen für die Behandlung durch Heilpraktiker laut. Er halte es "nicht für vertretbar, dass Heilpraktiker die Behandlung von Krebspatienten übernehmen", sagte der Präsident der Ärztekammer Nordrhein, Rudolf Henke, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Man man müsse die Regelungen des Heilpraktikerwesens völlig neu überdenken. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Betreiber der Praxis wegen fahrlässiger Tötung in drei Fällen

20:14 Zahl der Toten nach Erdbeben in Italien steigt weiter

Amatrice - Die Zahl der Toten nach dem katastrophalen Erdbeben in Italien ist auf 278 gestiegen. Das berichtete der Sender RaiNews24 unter Berufung auf offizielle Stellen. Allein in dem am stärksten betroffenen Ort Amatrice in der Region Latium stieg die Zahl von 207 auf 218. Insgesamt 238 Verschüttete seien lebend geborgen worden. Ein verheerendes Erdbeben in der Nacht zum Mittwoch und hunderte Nachbeben hatten mehrere Bergdörfer in Zentralitalien verwüstet.