Paukenschlag bei der Mitgliederversammlung der Stadtmusik Kandern 1876: Die Musiker stellen nach 141 Jahren den musikalischen Spielbetrieb und damit verbunden auch alle anderen Aktivitäten in der Stadt ein, an denen sie beteiligt waren. Der Verein ist mit nur noch 18 Aktiven nicht mehr spielfähig.

Kandern. Im Herbst soll mit dem Vorstand und verbliebenen Musikern darüber beraten werden, ob der Verein mit einem anderen Musikverein fusioniert oder aufgelöst wird. Dirigent David Weber legte bereits am Montag bei der Jahreshauptversammlung seinen Taktstock nieder. Sollten die verbliebenen Aktiven bereit sein, Proben auf sich zu nehmen, wird es gegen Ende des Frühjahrs noch ein Abschiedskonzert mit Weber geben.

Kandern wird damit um viele Attraktionen und Traditionen ärmer. Das traditionelle Frühjahrskonzert fällt weg, ebenso ein Platzkonzert. Auch die Tradition des Maiweckens wird es nicht mehr geben. Im vergangenen Jahr war die Stadtmusik beim Bergfest in Tannenkirch, beim Budenfest und beim Chanderner Rossmärt engagiert, wie Schriftführerin Stephanie Huber auflistete. Frühschoppenkonzerte, die musikalische Begleitung beim Volkstrauertag, Kirchen- und Weihnachtskonzerte fallen ebenso weg.

Bereits 2014 standen die Musiker mangels Nachwuchs vor dem Aus. Damals aber gelang es, Musiker zu aktivieren und neu hinzuzugewinnen. „Jetzt aber gehen noch einmal drei Stammmusiker aus beruflichen Gründen von Kandern weg. Mit nur noch 18 Aktiven, von denen zudem einige im Schichtbetrieb arbeiten, kann man keine vernünftigen Proben abhalten“, stellte Vorsitzender Thomas Schlegel nüchtern fest. Dabei hatte die Stadtmusik vergangenes Jahr noch mit einem erstklassigen Jahreskonzert in der Black Forest Academy geglänzt, aber bereits hier mussten Musiker aus anderen Vereinen geholt werden, um alle Register besetzten zu können.

Der Nachwuchs fehlt

Der Probenbesuch lag bei beachtlichen 78 Prozent. 154 fördernde Mitglieder hatte der Verein zuletzt. „Uns fehlt aber der Nachwuchs. Wir haben sechs junge Leute, die zusammen mit dem Jugendorchester des Musikvereins Tannenkirch proben, das ist zu wenig“, sagte Jugendleiter Manfred Kleiser. Aus den Bläser-, beziehungsweise jetzt neu Musizierklassen, in die man viel Hoffnung gesetzt habe, kommt kein Nachwuchs für die Stadtmusik nach. „Das ist aus unserer Sicht leider in die Hose gegangen, obwohl wir in die Bläserklassen viel Geld investiert hatten“, konstatierte Kleiser.

Das Jugendorchester hatte einige Auftritte. Kleiser hielt fest, dass es nicht immer funktioniert habe, die Jungmusiker im 14-tägigen Rhythmus nach Tannenkirch zu bringen, wenn dort die Übungsstunde angesetzt war. Den 14-tägigen Wechsel der Übungsstunden für die Jugend will man aber erst einmal beibehalten.

Rechner Edgar Stüber stellte fest, dass der Anteil an Fixkosten in den vergangenen Jahren gestiegen sei – Stichwort Rossmärt – und am Ende trotz des Riesenaufwands für den Verein immer weniger übrig blieb. Auch Helfer für Auf- und Abbau und Bewirtung zu finden, sei immer schwieriger geworden.

Der Dirigent lobte, dass man mit einem „grandiosen Jahreskonzert, und einem sehr schönen Platz- und Kirchenkonzert, den Zuhörern viel Freude bereitet hat“. Jedoch: Von 33 Musikern beim Jahreskonzert seien 14 Aushilfen gewesen. Seit sieben Jahren versucht Weber, Musiker zu gewinnen – durch persönliche Ansprache, Anschreiben oder einem Tag, an dem man Musikinstrumente ausprobieren kann. „Niemand ist gekommen“, berichten Weber und Schlegel. Am 23. Januar wurde dann in einer Vorstandssitzung der Entschluss gefasst, den Spielbetrieb einzustellen.

Zweiter Vorsitzender: David Weber (für Adrian Schossig, der in Köln studiert), Schriftführerin: Stephanie Huber, Notenwarte: Stefanie Sänger und Anais Helmboldt, Aktivbeisitzer: Carmen Stüber, Passivbeisitzer: Heike Hennig.