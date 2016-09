Ein schwacher Auftakt und ein starkes Finale: So lässt sich die Freibadsaison 2016 in Kandern auf den Punkt bringen. Wegen der hochsommerlichen Temperaturen bis weit in den September hinein blieb das Schwimmbad in diesem Jahr länger geöffnet. Erst am vergangenen Freitag um 19 Uhr wurden die Tore endgültig geschlossen. Von Alexandra Günzschel Kandern. Wegen der guten Wetterprognosen wurde die Saison kurzfristig nochmals um eine Woche verlängert. Eigentlich schließt das Freibad traditionell am „Budenfest-Sonntag“, der in diesem Jahr auf den 11. September fiel. Und die Verlängerung hat sich gelohnt: Fabian Häckelmoser vom Rechnungsamt der Stadt Kandern hat in seiner Jahresstatistik festgestellt, dass in den zwei September-Wochen mehr Gäste (rund 7000) das Freibad besuchten als in den ersten sechs Wochen nach dem Saisonstart Mitte Mai (rund 6000). „Die Gesamt-Saison schließt durchaus positiv ab, wenn auch nicht ganz so viele Badegäste das Freibad besuchten wie im Sommer 2015“, so das Fazit von Fabian Hackelmöser. Insgesamt haben in dieser Saison 54 241 Badegäste das Schwimmbad besucht. Das sind rund 15 000 Besucher weniger als im über weite Strecken sehr heißen Vorjahr 2015 mit 69 481 Gästen. Positives lässt sich auch von den Einnahmen berichten: Aus dem Verkauf von Eintrittskarten kamen rund 108 000 Euro zusammen, das sind 28 000 Euro mehr als im Haushaltsplan veranschlagt, aber rund 24 000 Euro weniger als im vergangenen Jahr eingenommen wurde. Für Ausgaben des Freibads sind im Verwaltungshaushalt der Stadt Kandern 359 200 Euro veranschlagt. Insgesamt besuchten dieses Jahr 27 178 Erwachsene und 21 905 Jugendliche das Kanderner Schwimmbad. 5158 weitere Besucher nutzten eine Familienkarte. Auch wenn der Vergleich mit dem Vorjahr 2015, als das Kanderner Freibad eine der höchsten Besucherzahlen überhaupt verzeichnen konnte, eher schlecht ausfällt, war auch 2016 unterm Strich ein gutes Freibadjahr. Das zeigt der Rückblick auf die vergangenen fünf Jahre. Hier reiht sich die Saison 2016 auf einem guten Platz drei hinter der Saison 2013 mit 57 554 Besuchern und vor der Saison 2012 mit 52 835 Besuchern ein. Die durch Eintrittsgelder erzielten Kostendeckungsgrade in den vergangenen sieben Jahren lagen im Durchschnitt bei 31,6 Prozent. Für das laufende Jahr zeichnet sich mit 30 Prozent ein etwas geringerer Deckungsgrad ab, sofern es bei den für das Freibad im Haushalt veranschlagten Ausgaben bleibt. Höhere Kosten sind dieses Jahr durch das zusätzliche Personal entstanden, mit dem man Sicherheitsbedenken etwas entgegensetzen wollte. Ein Ausnahmejahr war auch in dieser Beziehung das Vorjahr 2015 mit einem Kostendeckungsgrad von fast 54 Prozent.