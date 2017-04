Kandern Stilprägende Keramik-Werke

Kandern (bn). „Die Unikate von Léon Elchinger passen so ideal zu unserer Dauerausstellung, als wären sie schon immer dagewesen“, zeigte sich Gisela van Mahnen bei der Eröffnungsfeier zur neuen Sonderschau am Samstag in der Aula der Grundschule begeistert.

Glücklich war die Kustodin des Kanderner Heimat- und Keramikmuseums auch darüber, dass die Präsentation der kostbaren Stücke aus der elsässischen Partnerstadt Soufflenheim völlig problemlos und bereits sechs Wochen vor der Zeit eingerichtet werden konnte. Aufrichtigen Dank dafür sagte sie dem Sammler-Ehepaar Sophie und Rainer Syring sowie dem Enkel des Künstlers, Marc Elchinger, die ihre Schätze generös zur Verfügung gestellt und selbst beim Ausstellungs-Aufbau tatkräftig mitgewirkt hatten.

Dass die Leihgeber damit auch einen wertvollen Beitrag zur Belebung der Jumelage Kandern-Soufflenheim leisteten, unterstrichen die beiden Bürgermeister Christian Renkert und Camille Scheydecker in ihren Grußbotschaften. Kanderns Rathauschef erinnerte daran, dass die Elchinger-Werk-schau in eine Zeit zurückführe, in der beide Töpferorte von einer Hochblüte keramischen Schaffens geprägt wurden. Dies dank des zur gleichen Zeit herausragenden Wirkens von Max Laeuger (1864 – 1952) hierzulande und Léon Elchingers (1871 – 1942) in Soufflenheim. Das würdigte auch Maire Scheydecker in seiner kurzen Rede, in der er die neue Sonderausstellung als ideale „Gelegenheit, die Freundschaft Kandern-Soufflenheim fortzuführen“ bezeichnete.

Marc Elchinger schilderte alsdann in einem mit historischem Bildmaterial unterlegten Vortrag die Geschichte seiner Familiendynastie, deren Töpferei 1834 gegründet wurde und die zu einem renommierten Keramikbetrieb mit reichhaltigem Gefäße- und Objekte-Sortiment avancierte, zuletzt noch unter seiner Regie. Anschaulich stellte er auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Laeugers Schaffen und dem seines Großvaters heraus. Beide kannten sich übrigens gut, waren sich wiederholt begegnet und gemeinsame Preisträger der Pariser Weltausstellung anno 1900.

Über die stilistischen Entwicklungen Léon Elchingers (wir berichteten schon ausführlich) referierte dann Rainer Syring, der sich als versierter Experte erwies und die Besonderheiten der Formen und Dekore des Elsässer Meisters, aber auch seine herausragenden Fähigkeiten als Maler und Zeichner sowie zuletzt als Gestalter seinerzeit moderner religiöser Kunstwerke fesselnd darstellte. Der kundige Sammler und Leihgeber führte anschließend auch aufschlussreich durch die neue Sonderschau.

Zuvor jedoch kredenzten Mitglieder des Markgräfler Trachtenvereins den Eröffnungsgästen ein Gläschen Wein und Kanderner Brezeln.

Ausstellungszeiten im Museum bis 29. Oktober sind jeweils mittwochs von 15 bis 17.30 Uhr sowie sonntags von 10 bis 12.30 und 14 bis 16 Uhr.