Kandern (ag). Noch in dieser Woche beginnt in Kandern die Umsetzung des Straßensanierungsprogramms. Folgender vorläufiger Ablaufplan ist vorgesehen: Die Firma Schleith beginnt mit der Verlegung der Leerrohre für Breitbandkabel – zunächst in der Vogesenstraße, dann in der Hermann-Burte-Straße und zuletzt in der Schützenstraße. Die Arbeiten sollen etwa bis zum 10. März andauern.

Ebenfalls in der zweiten März-Woche soll die Firma Knobel mit der Sanierung der Wasserleitungen beginnen. Geplant ist eine Erneuerung der Hausanschlussschieber sowie die Sanierung der Schachtabdeckungen, beginnend in der Vogesenstraße, dann in der Hermann-Burte-Straße und in der Schützenstraße. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Juni an.

Die Arge Vogel-Walliser beginnt nach Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen des Wasser- und Kanalnetzes in der Vogesenstraße Anfang/Mitte Mai mit den Straßenbauarbeiten: teilweise Ersetzen der Randeinfassungen und Erneuerung der Asphaltdeckschicht.

Daran anschließend sind die Arbeiten in den Ortsteilen vorgesehen. Änderungen sind nicht auszuschließen.

Das Bürgermeisteramt bittet die Bevölkerung um Verständnis dafür, dass in der Bauphase mit Behinderungen zu rechnen ist.