Kandern-Holzen (sih). Die gute Dynamik im gemischten Chor „Liederkranz Holzen“ hält an. 39 erwachsene und 16 jugendliche Sänger gehören dem Verein im 650 Einwohner starken Holzen an. Stolz ist der Verein auf seinen Kinder- und Jugendchor.

Rückblick

Wie Vorsitzender Karlfrieder Berger feststellte, gebe es derzeit nur zehn Kinderchöre innerhalb der 55 Gesangvereine im Obermarkgräfler Chorverband. Der erwachsene Chor unter Birgit Lehmanns Leitung wiederum hat sich erneut verjüngt auf einen Altersdurchschnitt von nunmehr 48 Jahren.

Mit 15 Auftritten waren die Sänger sehr aktiv. Höhepunkte waren die beiden Jahreskonzerte „Viva la Vida“ und die beiden Konzerte des Projektchors. Dazu kamen Auftritte zu besonderen kirchlichen Festen, zum Volkstrauertag, Dorfhock-Festgottesdienst und zur Weihnachtsfeier beim Spielplatzhaus. In die Nachbarschaft ging es bei Auftritten beim Konzert des Männergesangvereins Vogelbach-Malsburg, dem Riedlinger Herbstfest, in Kanderns Altenheimen, in Wollbachs Kirche und bei den Jubiläumsfeiern von Wollbachs Gesangverein und Kirchenchor. „Wir sind mittlerweile ein Botschafter für unser Dorf“, freute sich Ortsvorsteher und Sänger Willi Weiß.

Einer der Gründe für den Erfolg des Chors ist das moderne Liedgut. Diese Neuausrichtung führte jedoch nach nahezu 30 Jahren Zusammenarbeit zur Trennung vom Dirigenten und Pianisten Werner Schenk. „Es war ein schwerer Schritt“, sagte Berger bedauernd.

Jugend

Bei vielen Auftritten der „Großen“ ist auch der Kinder- und Jugendchor unter Sebastian Rösers Leitung dabei. Er trat sechsmal auf und hatte Spaß bei Aktivitäten von Eisessen bis zur Grillparty.

Finanzen

Die Bewirtung beim Dorfhock und vor allem beim Kunsthandwerkermarkt brachten gute Einnahmen, doch wurde erneut ein kleines Defizit erwirtschaftet.

Die finanzielle Situation sei jedoch stabil, so Kassenführerin Helga Berger. Einen Überschuss gebe es eigentlich immer nur in den Jahren mit großen Festen im Dorf, fügte Vorsitzender Berger hinzu.

Anerkennung

Der Gesamt-Probenbesuch betrug 76 Prozent, Spitzenreiter waren Nathalie Scherr, Yvonne Weiß und Werner Zuberer. Drei der fünf Tenöre im Chor können aus beruflichen Gründen nicht an jeder Probe teilnehmen, somit haben die „treuen, tapferen Tenöre“ Werner Zuberer und Heinz Schneider viel zu tun, um sich inmitten der vielen anderen Stimmen zu behaupten. Als Dankeschön gab es an diesem Abend eine heitere Ordensverleihung, beide tragen jetzt den Titel „Supertenor 2016/2017“.

Zuletzt dankte Heinz Schneider im Namen der Kirchengemeinde Wollbach-Holzen dem Chor für seine Mitwirkung an Wollbacher Kirchenveranstaltungen.

Wahlen: Stellvertretende Vorsitzende Yvonne Weiß, Kassenführerin Helga Berger, Beisitzerin Barbara Umiger (alle wie bisher), Beisitzer Stefan Land (für Siggi Staudner), Kassenprüferin Beatrice Schneider (für Nadine Sutter)

Ehrungen: Siegfried Feuchter und Martin Lang (neue Ehrenmitglieder für 40 Jahre Passivmitgliedschaft).

Mitglieder: 129, davon 39 Aktive und 16 im Kinder- und Jugendchor

Termine: Jahreskonzert „Let us sing“ am 31. März und 1. April, beide Konzerte in Holzens Kirche

Info: www.holzen-online.net