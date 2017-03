Kandern Symbol für Vielfalt, Offenheit und Dynamik

Nachrichten-Ticker

23:42 Kohlschreiber erreicht dritte Runde in Miami

Miami - Philipp Kohlschreiber hat beim Tennis-Turnier in Miami mit viel Mühe die dritte Runde erreicht. Der Augsburger besiegte den Amerikaner Taylor Fritz 7:5, 3:6, 7:6 und trifft nun auf den Sieger des Duells zwischen dem früheren Weltranglistenersten Rafael Nadal aus Spanien und dem Israeli Dudi Sela. Für Mischa Zverev war dagegen in der zweiten Runde Endstation. Gegen den Amerikaner Jared Donaldson verlor der Hamburger 4:6, 4:6.

23:41 Merkel: Gemeinsam Lösung in Flüchtlingskrise finden

Rom - Vor dem EU-Sondergipfel zum Jubiläum der Römischen Verträge hat Bundeskanzlerin Angela Merkel das Engagement aller Mitgliedsstaaten zur Bewältigung der Flüchtlingskrise verlangt. "Europa muss eine gemeinsame Lösung finden", sagte die CDU-Politikerin in einem Interview im italienschen Nachrichtenprogramm Tg1. In einer solidarischen Gemeinschaft müsse jeder auf Grundlage seiner Möglichkeiten einen Beitrag leisten. Heute kommen die Spitzenpolitiker in Rom zum 60. Jubiläum der Römischen Verträge zusammen, die den Grundstein der EU legten.

23:18 Trump: Demokraten sollen an neuer Gesundheitsreform mitwirken

Washington - Nach dem Scheitern seiner Gesundheitsreform will US-Präsident einen weiteren Versuch gemeinsam mit der Opposition machen. "Lasst uns ein wirklich großartiges Gesundheitsgesetz machen", sagte Trump. "Ich glaube wirklich, dass wir dafür auch Unterstützung der Demokraten bekommen werden", sagte der Präsident. Die bisherige Gesundheitsversorgung, bekannt als "Obamacare", sei am Ende. Die Beiträge stiegen rasant und mehr und mehr Versicherer verabschiedeten sich. "Obamacare wird bald explodieren", sagte Trump. Experten widersprechen ihm jedoch in diesem Punkt.

23:05 Nürnberg und Berlin gewinnen erste DEL-Halbfinalspiele

München/Nürnberg - Die Eisbären Berlin und die Nürnberg Ice Tigers haben jeweils das erste Halbfinalspiel in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga gewonnen. Die Berliner gewannen beim Titelverteidiger EHC Red Bull München nach Verlängerung mit 3:2. Nürnberg setzte sich gegen die Grizzlys Wolfsburg deutlich mit 5:1 durch. Die zweiten Spiele der "Best-of-Seven"-Serien findet am Sonntag in Wolfsburg und in Berlin statt.

22:15 Wall Street: Der Trump-Rally geht die Luft aus

New York - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat in dieser Woche den größten Verlust seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten verbucht. Der Optimismus der Anleger darüber, dass Trump liefern kann, was er den Wählern versprochen hat, schwindet allmählich. Der Dow schloss zwar nur mit einem moderaten Minus von 0,29 Prozent auf 20 596,72 Punkten. Im Wochenverlauf summiert sich der Verlust damit aber immerhin auf 1,5 Prozent. Der Kurs des Euro wurde zu 1,0803 Dollar gehandelt.