Kandern. Von zwölf engagierten Bürgern aus Kandern und Umgebung wurde der Förderverein Städtepartnerschaft Kandern/Sacramento mit Sitz in Kandern als gemeinnütziger Verein gegründet (wir berichteten, siehe auch: www.kansac.de). Ausgangslage für dieses Projekt sind zwei geschichtliche Verbindungen zwischen Kandern und Sacramento. Eine davon ist der 1803 in Kandern geborene und nach Amerika ausgewanderte Johann August Sutter.

Jetzt hat sich überraschend das aus Sacramento stammende Ehepaar Richard und Ursula Wertz beim zweiten Vorsitzenden Peter Völker gemeldet. Die Eheleute waren zu Besuch in Bayern. Kurz entschlossen lud Völker das amerikanische Paar von Bayern aus nach Kandern ein, und es kam zu einem interessanten Austausch.

Auf Kandern und die sich anbahnende Partnerschaft aufmerksam geworden ist das Ehepaar zufällig durch den vor 162 Jahren in den Staaten gegründeten „Turnverein“ in Sacramento – die zweite Verbindung zwischen den Partnerstädten. Durch diesen Turnverein wird eine Partnerschaft überhaupt erst möglich: Es findet ein Austausch der Jugend statt, außerdem organisiert der Verein ein Chortreffen, zu dem der Jazzchor Kandern im November nach Sacramento reist.

Zwölf Generationen vor Richard Wertz’ Geburt in Indiana im Jahre 1936 – im Jahr 1708 – wanderte ein Vorfahre, der Bäcker Würz, nach Amerika (Pennsylvania) aus. Irgendwann im Laufe der Geschichte änderte sich der Name Würz zu Wertz, wohl deswegen, weil Umlaute im englischen Alphabet nicht vorkommen. Richards aus Darmstadt stammende Gattin Ursula, ebenfalls Jahrgang 1936, studierte Latein, was sie dazu befähigte, die unter dem Dach verstauten, teils handschriftlichen und in lateinischer Sprache abgefassten Kirchenbücher von Bretten bei Karlsruhe (zu Zeiten von Würz noch Brettheim genannt) zu übersetzen.

Die Besucher zeigten reges Interesse am neu gegründeten Verein und den geschichtlichen Zusammenhängen, und sahen eine Verbindung zu ihrer eigenen Geschichte.

Zusammen mit vier Gründungsmitgliedern des Vereins, den Ehepaaren Völker und Heinzelmann, ließen sie sich bei herrlichem Spätsommerwetter das Städtchen Kandern zeigen. Sie besuchten dabei auch Sutters Geburtshaus am Papierweg.

Mit dem englischsprachigen Video „Kandern im Markgräflerland“ in der Tasche kehrte das Paar in die Staaten zurück. Das Dankesschreiben ließ nicht lange auf sich warten: „Euer wunderschönes Video haben wir begeistert zuhause genossen. Es schaut so aus, als wüssten die Leute in Kandern die Feste zu feiern, wie sie fallen. Großartig dargestellt in Bild und Video waren auch die künstlerischen Interessen in Töpferei und Keramik. Wir beglückwünschen euch, in dieser charmanten und anregenden Umgebung zu leben.“