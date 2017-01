Kandern-Tannenkirch (jut). Am Schluss waren ein kollektives „Wow“ und anerkennendes Pfeifen zu hören. Da hatten die vielen Musikfans in der Tannenkircher Halle den berühmten Eingangs-Gitarrenriff von „Smoke on the Water“ stimmgewaltig mitgesummt und zollten dem Musikverein Tannenkirch und E-Gitarrist Robby Dietz im 70er Jahre rosa Rüschenhemd und Schlaghose donnernden Beifall. Mit seinem Jahreskonzert hatte das Orchester unter Leitung von Achim Lais eine musikalische Glanzleistung vollbracht.

Schon das Jugendorchester mit Dirigent Alexander Schlegel begeisterte mit seinem Können und der ansprechenden Musikauswahl. Fanfarenklänge des Titels „Invincible“ leiteten den Abend ein, gefolgt von einer überzeugenden Interpretation des Hits „You’ll be in my heart“ – ein Lieblingsstück des Publikums. Schmissige Marschklänge gab es mit „The High School Kids“ und „The Thunderer“ aus Amerika zu hören, dazu noch eine wunderschöne, klassische Bach-Melodie, umgeschrieben für Blasmusik, und als Zugabe den Hit „Happy“.

Isabell Dyballa, Vorsitzende des Vereins, nutzte die Gelegenheit, Ralf Lais vorzustellen, der mit witzigen Anspielungen durchs Programm führte. Dyballa ehrte zudem die Nachwuchsmusikerin Leonie Gütlin, die das Bronzene Musikleistungsabzeichen erworben hatte.

Die Eurovisionsmelodie mit Fanfaren, Pauke und Trompeten begeisterte die Gäste gleich zu Beginn – dann ging es über zur Filmmusik des ersten abendfüllenden Trickfilms überhaupt: Mit Disneys „Schneewittchen“ – der Komposition, mit der Zwerge, das hübsche Schneewittchen, die böse Schwiegermutter und der schöne Prinz musikalisch beschrieben werden, gab es bei den Älteren im Publikum durchaus Wiedererkennungseffekte.

Einer der melodiös perfekten Höhepunkte des Abends war „Steel Skies“ von Alan Fernie – das mit seiner weichen, fließend eingängigen Melodie zum Träumen schön war. „Crossbreeds“, ein Stück, das von Thiemo Kraas zum Jubiläum der Stadt Ellwangen komponiert wurde, wurde durch Posaunen und Trompeten aus dem „Off“ eingeleitet. Und noch einmal Filmmusik: Für den Kino- und Fernseherfolg „Das große Rennen rund um die Welt“ komponierte Henri Mancini einen schon legendären Soundtrack mit Big Band-Sound, Walzer-Takten und Foxtrott-Elementen.

Ein Knall, ein Schrei und die dumpf-unheimlichen Takte, die das „Phantom der Oper“ und damit einen weiteren Höhepunkt ankündigten. Auch hier spielten die Musiker perfekt, mit viel Verve, unter wechselnden Einsätzen der Register fünfzehn Minuten lang Musical-Melodien – und erhielten dafür begeisterten Applaus.

Im November ist Leonard Cohen verstorben. Einer seiner legendärsten Hits ist „Hallelujah“. Eine der mehr als 100 Varianten, die von diesem wundervollen Song existieren, interpretierte das Orchester mit Hingabe.

Bevor „Motörhead“ mit Frontman Lemmy Kilmister 127-Dezibel-Standards in Sachen „den Fans was auf die Ohren geben“ setzte, hielt „Deep Purple“ den Boxen-Belastungsrekord. „Deep Purple war eine der lautesten Bands – mal sehen ob wir das toppen“, hieß es.

Zu Schluss zogen die Musiker noch die Basel-Tattoo-Karte als Zugabe und das ganz ohne Dudelsackbläser, dafür aber mit Querflöten und Klarinetten: Mit „High-land Cathedral“ gab es ein klassisch-denkwürdiges Finale.