Kandern Unterwegs im Diemtigtal

Nachrichten-Ticker

Krakau - Deutschlands U21 hat ihr eigenes Fußball-Märchen geschrieben und sich wie die goldene Generation vor acht Jahren zum Europameister gekrönt. In einem mitreißenden Finale trumpfte die DFB-Auswahl in Krakau gegen den haushohen Favoriten Spanien mit ihrer besten Turnierleistung beim 1:0 groß auf. Mitchell Weiser sorgte mit seinem Kopfballtor für eine rauschende Titelfeier der deutschen Junioren, die in der Schlussphase nochmal zittern mussten. Danach schrien sie die Freude heraus, es flossen auch Tränen. "Es ist überwältigend", sagte ein ergriffener Trainer Stefan Kuntz.

23:15 Beyoncé unterstützt Trinkwasserversorgung für Kinder in Burundi

New York - US-Popstar Beyoncé will Burundi bei der Versorgung von Kindern mit sauberem Trinkwasser helfen. Gemeinsam mit dem UN-Kinderhilfswerk Unicef habe die Sängerin die Initiative "Beygood4Burundi" gegründet, teilte Unicef mit. "Der Zugang zu Wasser ist ein Grundrecht", wurde Beyoncé zitiert. "Wenn man Kindern sauberes und sicheres Wasser gibt, gibt man ihnen nicht nur Leben, man gibt ihnen auch Gesundheit, Bildung und eine bessere Zukunft. In den ländlichen Regionen Burundis haben laut Unicef etwa 65 Prozent der Menschen keinen ausreichenden Zugang zu sauberem Trinkwasser.

23:11 Mann eröffnet Feuer in New Yorker Krankenhaus - mehrere Verletzte

New York - Ein Schütze hat in einem Krankenhaus im New Yorker Stadtteil Bronx das Feuer eröffnet und dabei mehrere Menschen verletzt. Kurze Zeit nach dem Angriff im Bronx-Lebanon-Hospital war der mutmaßliche Schütze tot, wie die Polizei bestätigte. Ob er sich das Leben nahm oder erschossen wurde,ist noch unklar. Medienberichten zufolge trug er einen weißen Arztkittel und verbarrikadierte sich zunächst in einem der oberen Stockwerke der Klinik. Die Polizei bestätigte, dass mehrere Menschen nach dem Angriff ärztliche Hilfe benötigten. Der Zustand der Opfer ist noch unklar.

Krakau - Die deutsche U21-Auswahl ist zum zweiten Mal Fußball-Europameister. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz setzte sich im Finale in Krakau mit 1:0 gegen Spanien durch. Vor 14 059 Zuschauern erzielte Mitchell Weiser von Hertha BSC in der 40. Minute den Siegtreffer für das Team des Deutschen Fußball-Bundes. Zum dritten Mal nach 1982 und 2009 stand eine DFB-Auswahl im Finale einer U21-EM, 2009 hatte das Team um Manuel Neuer und Mesut Özil den Titel geholt. Weisers Kopfballtreffer kurz vor der Pause war der verdiente Lohn für den starken Auftritt der Kuntz-Schützlinge.

