Kandern Unvergessliche Tage in Berlin

Kandern. Unwetter und Überschwemmung in Berlin und Umland: Diese Ansage hatten 19 Reiselustige von den Kanderner Hochtouristen erst einmal zu verdauen, während sie zwei Stunden im Flugzeug in Basel festsaßen – nicht gerade der beste Auftakt für einen viertägigen Städtetrip.

Trotz ordentlicher Verspätung und nass bis auf die Haut kamen die Teilnehmer fast noch rechtzeitig zum ersten Programmpunkt: dem Treffen mit Armin Schuster im Paul-Löbe-Haus. Interessant und informativ erzählte er von seinen Aufgaben, ein Auge jedoch immer auf der Uhr. Das Leben eines Abgeordneten ist alles andere als geruhsam. Die geplante Besichtigung der Kuppel des Reichstags wurde aufgrund anhaltender Regengüsse ersatzlos gestrichen. Das Wasser stand knöchelhoch auf den Gehwegen.

Freitagmorgen war der Regen nicht mehr so stark, und alle genossen die trockene Fahrt in einem Sightseeing-Bus durch den Osten Berlins. Nach einer Curry-Wurst in Berlins ältester Würstchenbude unter dem Magistratsschirm, einer Eisenbahnbrücke an der Schönhauser Allee, ging’s weiter durch den Prenzlauer Berg zum Checkpoint-Charlie und dem Mauermuseum. Dort sind die unglaublichsten Vehikel, Verstecke in Autotanks und Flugobjekte ausgestellt, mit denen Ostberlinern die Flucht in den Westen gelang.

Am Abend traf man bei „Mutter Hoppe“ Frieder Sütterlin, einen Wollbacher, der nun Sekretär einer Bundestagsabgeordneten ist. Sehr unterhaltsam und mit viel Witz erzählte er den Hochtouristen von seiner Arbeit und seinen Aufgaben für Neukölln.

Ohne Regenschirm konnte die Gruppe am Samstag das Schiff nach Potsdam betreten und sogar auf Deck die Fahrt über den Alttegeler See, am Grunewald und dem Strand vom Wannsee vorbei, die Sonne genießen. Doch pünktlich zur Ankunft in Potsdam war auch der ständige Begleiter wieder da. Es regnete mal wieder. Schloss Sanssouci, das Teehaus sowie das neue Palais muss man gesehen haben – mit seinen gepflegten Gärten, Wasserspielen und Blumenbeeten.

Das Wetter konnte der guten Laune der 19 Weltenbummler in keinster Weise etwas anhaben. Scherzend und mit einer gehörigen Portion Galgenhumor verbrachte die Gruppe eine unvergessliche Zeit in Berlin.

Und siehe da – am letzten Tag zeigte sich Berlin von seiner besten Seite: eitel Sonnenschein. Mit dem Bus wurden weitere Sehenswürdigkeiten wie Gedächtniskirche oder Brandenburger Tor besichtigt. Krönender Abschluss waren Kaffee und Kuchen stilecht im Adlon-Hotel. und alle waren sich einig: Berlin ist immer eine Reise wert – auch wenn der Wettergott es nicht so gut mit einem meint.