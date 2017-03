Der seit 1979 selbstständige Frauenverein Holzen dient ausschließlich gemeinnützigen Zwecken, vornehmlich der Alten- und Krankenbetreuung. Wie der Jahresbericht bei der Hauptversammlung widerspiegelte, haben sich im Laufe der Jahre noch andere Aktivitäten hinzugesellt.

Kandern-Holzen. Wie üblich begann die Versammlung nach einem Glas Sekt und einer kurzen Begrüßung durch die zweite Vorsitzende Susi Weiß mit einem gemeinsamen Essen, in der Küche zubereitet von Hans Büchelin.

Rückblick

Nach der Stärkung verlas Schriftführerin Nathalie Scherr ihren sehr ausführlichen Jahresbericht. Viele Aktionen wurden in enger Kooperation mit dem Förderverein Kinder und Jugend Holzen durchgeführt (über die Hauptversammlung des Fördervereins berichten wir noch gesondert). Beide Vereine engagieren sich in vielfältiger Hinsicht im Dorf.

So wurde eine Baby-Schaukel für den Spielplatz angeschafft. Das Rathaus erhielt einen neuen Kühlschrank. Einen Scheck über 1000 Euro erhielt die Sozialstation. Ein Erste-Hilfe-Kurs wurde organisiert. Gemeinsam unterstützten die Mitglieder beider Vereine die Organisation des Kunsthandwerkermarkts. Zusammen mit dem Kirchengemeinderat wurde am zweiten Advent ein Senioren-Nachmittag veranstaltet. Zu Beginn dieses Jahres fand ein großer Ausflug in den Europa-Park statt.

Ausblick

Für das neue Vereinsjahr sind die Anschaffungen eines Schaufelbaggers für den Spielplatz und neue Turnstangen geplant. Auch soll Ende April wieder ein Dorfflohmarkt veranstaltet werden. Dieser wird, anders als im Vorjahr, wieder über das gesamte Dorf in den Einfahrten, Carports und Grundstücken der Teilnehmer stattfinden. Es wurde betont, dass der Frauenverein lediglich organisiere, jedoch nicht als Veranstalter auftrete.

Finanzen

Über die Kassenlage des Frauenvereins berichtete Marita Krebs, gleichzeitig Vorsitzende des Fördervereins. Da im vorletzten Jahr ein stattlicher Überschuss erwirtschaftet wurde, habe man sich im zurückliegenden Vereinsjahr für einige Anschaffungen, wie beispielsweise Spielgeräte oder einen Kühlschrank für das Rathaus entschieden.

Das bescherte dem Verein in der Jahresrechnung ein geringes Minus. Insgesamt jedoch, sagte Krebs, verfüge der Verein über ein beruhigendes Polster.

Wahlen

Der Posten des Vorsitzenden blieb weiterhin vakant. Als zweite Vorsitzende wurde Susi Weiß für drei weitere Jahre im Amt bestätigt, auch wenn sie bereit war, es abzugeben. Else Kammerer blieb Beisitzerin. Elisabeth Zumkehr wurde Kassenprüferin (bisher Inge Berger).

Termine

Dorf-Flohmarkt am 29. April; Ausflug am 18. Juli „Kaiserstuhl-Express“ in Oberrotweil; Sport- und Spiele-Tag am 3. September; Kino-Abend am 27. Oktober.

Ortsvorsteher Willi Weiß und Pfarrer Werner Häfner würdigten das Engagement der Vereine und die unkomplizierte Zusammenarbeit mit ihnen. Diese betonte auch Susi Weiß, schließlich könne sie mit ihrem Mann, dem Ortsvorsteher, so manches auf dem kleinen Dienstweg besprechen. Den anschließenden geselligen Teil gestaltete eine Gruppe junger Musiker aus Holzen.

Kontakt: Susi Weiß, Tel. 07626 / 8508; Info über: www.holzen-online.net