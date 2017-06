Kandern Viel Lob für die Floriansjünger

Von Jutta Schütz

Immer mehr Geschenke stapelten sich im Laufe des Abends auf der Bühne im Festschopf: „Geburtstag“ feierte die Feuerwehr Sitzenkirch, die es seit 75 Jahren gibt. Bierfässer für die Floriansjünger wurden auf die Bühne des schön geschmückten Festschopfs getragen, ein Ersthelfer-Rucksack und etliche vielversprechende Umschläge an Kommandant Bernd Pichl übergeben.

Kandern-Sitzenkirch. Mit einem gemütlichen Abend im Festschopf und einem locker gestalteten Festakt mit viel Musik war der vergangene Freitag der Auftakt zum Festwochenende der Floriansjünger in Sitzenkirch. Bürgermeister Christian Renkert betonte die Bedeutung einer gut ausgebildeten Wehr. Lob kam unter anderem auch vom Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzenden Günter Lenke.

Gesangsbeiträge des Männergesangvereins Vogelsbach-Malsburg unter dem Dirigat von Günter Enßle mit dem großartigen Solisten Branko Kovacic und moderne Hits von Sängerin Simone Moos aus Neuenburg sorgten für beste Stimmung im sehr gut besuchten Festzelt, in dem die Köche der Feuerwehrkameraden aus Liel und ihre Helfer sehr gut zu tun hatten. Zwei ganz besondere Ehrungen für Bernd Pichl und seinen ehemaligen Stellvertreter Jürgen Eichin (wir berichten noch) waren die Überraschung des Abends.

Pichl hob die gute Kameradschaft unter seinen Feuerwehrleuten und den Zusammenhalt zwischen Altersmannschaft und Aktiven hervor. „Seit 75 Jahren gewährleistet die Feuerwehr die Sicherheit im Dorf bei einem Notfall, bei einem Brand, bei Blitzschlag und Unfällen“, betonte Ernst-Peter Scherer. Der Ortsvorsteher hatte eine kleine Chronik zur Feuerwehrgeschichte zusammengestellt, die als Heft ausgelegt war und aus der er Einzelheiten und per Beamer-Präsentation Bilder zeigte. Scherer erinnerte an den ersten Kommandanten Jakob Pendt, der 1885 auf Grundlage der ersten Feuerlöschordnung zum Kommandanten ernannt wurde und der eine Löschmannschaft mit 18 männlichen Einwohnern zwischen 18 und 50 Jahren führte.

Bei Notfällen war man unter anderem auf Feuermelder angewiesen, die in die benachbarten Dörfer rannten, um Unterstützung zu bekommen. Hilfe aus der Amtsstadt war 1910 ebenfalls nicht ohne Weiteres möglich, denn nur die Gemeinden, die bereits im Besitz eines Telefons waren, konnten den großherzoglichen Amtsvorstand unter der Telefonnummer 33 anrufen, „Gemeinden ohne Telefon mussten das Telefon der Nachbargemeinde in Anspruch nehmen“, berichtete er.

Mitten im Zweiten Weltkrieg, am 13. März 1942, wurde die Sitzenkircher Feuerwehr offiziell gegründet. In den Folgejahren wurden immer wieder Fahrzeuge erworben, in Eigenleistung der Bürgersaal zum Mannschaftsraum um- und das Feuerwehrgerätehaus neu gebaut. Große Einsätze blieben nicht aus. Als Beispiele nannte Scherer den Brand des Ökonomiegebäudes des Gasthauses „Engel“, den Brand von Scheune und Stall bei Familie Mäder, der durch einen Blitzschlag ausgelöst wurde, und natürlich das große Hagelunwetter vom 29. Juli 2005.

Renkert lobte Pichl, der seit 25 Jahren sein Amt als Kommandant ausübt und verwies auf „die schnelle und professionelle Hilfe vor Ort“ in Notfällen. Als Besonderheit in Sachen gesellschaftlicher Anlass im Dorf stehe, so Renkert, mittlerweile das Schopffest, das sich rundum einen Namen gemacht habe.