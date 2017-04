Kandern Viele neue Herausforderungen

Kandern-Wollbach (bn). Wer so viele Abteilungen unterhält, wie der Sportverein Wollbach, kann in seiner Jahresbilanz nicht durchgehend mit Erfolgsmeldungen aufwarten. So war unter anderem ein Tanzabend vergangenen Herbst ein finanzielles Verlustgeschäft und auch andere Aktionen nicht in gewünschtem Maß erfolgreich.

Rückblick

Hinnehmen musste der Verein auch einen Verlust von mehr als 20 Mitgliedern durch Tod, Wegzug und sonstige Abmeldungen. Ebenso wie eine Virenattacke auf die Homepage, die nun mühselig wieder neu aufgebaut werden muss.

Dafür konnten Vorsitzender Markus Vater und die Ressortverantwortlichen bei der Hauptversammlung im Vereinsheim beim Breitensport „steigende Tendenz“ nachweisen. Zuwachsraten verzeichneten das Mutter-und-Kind-Turnen, die Erwachsenen-Gymnastik und die Rückenschule, wie Astrid Schmidt, Werner Brugger und Monika Sobler nacheinander berichteten.

Die Aktiv-Kicker konnten sich vergangene Saison gut behaupten, rangieren aber aktuell am unteren Tabellenrand. Zufriedenstellend und unaufgeregt lief es bei den Alten Herren und den Tischtennisspielern, wie Armin Sütterlin und Oliver Bogner darlegten. Und als neue Crew erwähnte der Vorsitzende die noch kleine Läufergruppe, die ihre ersten Meriten bei zwei Halb- und einem Ganzmarathon erlangte.

Jugend

Weniger gut fiel der detaillierte Bericht von Fußball-Jugendleiterin Nadine Hör aus. Besonders die instabile F-Jugend erfordert gezielte Aufbauarbeit, die momentan nur unvollkommen geleistet werden kann. Dafür machen die „Bambinis“ umso mehr Freude. Die B-, C- und D-Junioren schlagen sich in Spielgemeinschaften mit dem FC Wittlingen erfolgreich bis wacker, wobei der Wittlinger Spieleranteil den Wollbacher deutlich übersteigt, desgleichen auch die insgesamt recht erfolgreichen Fußballdamen.

Ausblick

Nach zwölf Jahren ambitioniertem Einsatz an vorderster Stelle kündigte Markus Vater seinen Rückzug für kommendes Jahr an. Ebenso der langjährige Kassierer Armin Sütterlin, der in seinem umsatzstarken Rechenschaftsbericht einen bescheidenen Jahresüberschuss vorwies. Dies auch Dank ansehnlicher Spenden und sonstiger Zuwendungen von über 20 000 Euro. Dass der Rechner bei einem Umsatz von mehr als 60 000 Euro enorm viel zu tun hat und diese Arbeit mit größter Sorgfalt und tadelloser Buchführung ausführt, bestätigte Revisor Friedrich Reuss.

Als mitgliederstärkster Verein im Ort wird sich der SV auch am Wollbacher Dorfjubiläum voraussichtlich mit dem größten Teilnehmer-Aufgebot beim Festumzug präsentieren.

Ehrungen

Mit Dank, Präsenten und Blumen gewürdigt wurden die langjährige Schriftführerin Andrea Sailer, die 21 Jahre dem Vorstand angehörte und jetzt ins „zweite Glied“ trat, sowie die scheidende Jugendleiterin Nadine Hör. Für besondere Verdienste als früherer Aktiver und engagierter Mitstreiter in verschiedenen Vorstandsfunktionen seit Jahrzehnten wurde Michael Greßlin zum Ehrenmitglied ernannt.

Ehrungen: Ehrennadel in Silber: Sascha Pavlovic; Ehrennadel in Gold: Marie Benig, Liselotte Geling, Andreas Hummel, Gerlinde Kern, Brigitte und Harald Schlachter, Stefan Schmiederer; Ehrenmitglied für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit: Karlfrieder Berger, Ingrid Enderlin, Peter Kuhn und Fritz Ritter.

Wahlen

Wiedergewählt wurden Daniel Conrad (zweiter Vorsitzender), Friedrich Reuss und Horst Lindermer (Revisoren); neu im Amt sind Ralf Hollenwäger (dritter Vorsitzender), Diana Vater (Schriftführerin), Björn Trautwein (Jugendleiter), Florian Lindermer und Simon Götzmann (Spielausschuss).

Info: Sportverein Wollbach 1958

Mitgliederzahl: 621, davon 144 Kinder und Jugendliche

Kontakt: Markus Vater, Egertenstraße 11, Kandern, Tel. 07626/97 33 08