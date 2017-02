Kandertal (ib). Zum „Karletag“ trafen sich die Namensvettern aus dem Kandertal dieses Mal in der Pizzeria in Tannenkirch. Seit 20 Jahren hat Karl-Friedrich Stammler aus Tannenkirch die Funktion des „Oberkarle“ inne, tritt als Sprecher und Organisator auf. Zwar sei man kein Verein, zu regeln gebe es aber Zusammenkünfte mit anderen Karle-Gruppen, dieses Jahr etwa mit der Schliengener Vereinigung, erklärt Stammler. Auch führe er ein Buch, das Auskunft über wichtige Ereignisse gebe.

Ein freudiger Anlass war der jüngste Eintrag, gewidmet einem Neuzugang, was die Übergabe des Silbernen Löffels samt eingraviertem Namen nach sich zog, den der Oberkarle überreichte. Gerade vier Monate alt sei Hannes Karlfrieder Weber, teilten die stolzen Eltern mit, Mama Jasmin und Papa Karlfrieder Ingo Weber aus Tannenkirch.

Ebenfalls mit am Tisch saßen Opa Karlfrieder und Uropa Karl. Vier Generationen einer Familie beim Karletag – das stellte auch für den Oberkarle nach 20-jährigem Wirken einen nie dagewesenen Höhepunkt dar. Der froh gestimmten Runde teilte Stammler mit, dass er vorhabe, es auf 25 Jahre als Oberkarle zu bringen. Dann sei es an der Zeit für einen Jüngeren.

Obwohl das Silberbesteck, das der kleine Steppke sachkundig mit der Faust umschloss, nur selten ausgehändigt wird, wachsen die Karle-Männer nach. Der Statistik der Gesellschaft für deutsche Sprache zufolge steigt die Beliebtheit alter Namen, der klassische Karl rangiere dabei vor dem modernen Carl.

Auch darum drehte sich der Gesprächsstoff: Dass es in den Schulklassen vor 60 Jahren stets mehrere Karle gab. Bis zu fünf Nasen waren es häufig, Gleiches galt für Familien. Karl-Friedrich Weber aus Riedlingen berichtete von dieser Tradition. In seiner Familie wurden die Söhne nach Karl dem Großen und nach Fritz (respektive Friedrich), dem Preußenkönig, benannt. Bestätigen konnten diese Rituale Karl Hinte aus Kandern und Karlfrieder Spohn aus Tannenkirch. Noch einen drauflegen konnte Stammler selbst. In seiner Familie werde der Name seit „sieben, acht Generationen“ weitervererbt – ganz im Sinne des gleichnamigen Herrschers, der einst dazu aufgerufen hatte, und dessen Todestag sich hinter dem 28. Januar, dem Tag der jährlichen Zusammenkunft, verbirgt. Laut Annalen trafen sich die Kandertäler Karle erstmals 1920, in den 1970er Jahren wurde der Brauch wiederbelebt.