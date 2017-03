Kandern/Istein. Dekan Gerd Möller und sein Mitarbeiter Matthias Wößner kommen zu Besuch in die katholische Seelsorgeeinheit Kandern-Istein. Die Visitation soll der Kirchengemeinde ebenso wie der Kirchenleitung bei der Bestandsaufnahme und der Zukunftsorientierung helfen. Sie dient der kritischen und konstruktiven Selbst- und Fremdwahrnehmung des Gemeindelebens. Grundlage dieser Begegnung wird vor allem der Selbstbewertungsbericht sein, den ein Team von haupt- und ehrenamtlichen Gemeindemitgliedern über Monate erstellt hat.

Neben den vielen Facetten der Seelsorge wird auch auf die Pfarrverwaltung und die Gebäude ein Blick geworfen.

Die Visitation beginnt am Freitag, 10. März, und endet am Samstag, 11. März, mit einem Vorabendgottesdienst in der St. Michaeliskirche in Istein. Dekan Möller wird die Predigt halten. Zum Gottesdienst mit anschließendem Stehempfang im Gregoriushaus sind alle Mitfeierenden eingeladen.