Von Silke Hartenstein

Die drei Chöre in Kanderns Männergesangverein (MGV) sind unterm Strich gewachsen: Eine neue Sängerin kam zum Frauenchor Candela und je zwei neue Sänger zum Männerchor und zum gemischten Jazzchor. Bei der Hauptversammlung freute sich Bürgermeister Christian Renkert über den „vitalen Verein“.

Kandern. Die drei Chöre proben seit der Schließung des Gasthauses „Ochsen“ samt MGV-Proberaum im Saal des Luise-Klaiber-Hauses. „Wir fühlen uns pudelwohl da“, fand Frauenchorsprecherin Barbara Kaiser. Ab dem kommenden Sommer jedoch stehe der Saal infolge der Umbauarbeiten im Luise-Klaiber-Haus erst einmal nicht mehr zur Verfügung, kündigte Renkert an. Er versprach: „Wir werden sicherlich eine Lösung finden“. Rückblick Der MGV hatte 2016 insgesamt 22 Auftritte, unter anderem in Kalifornien. Dort repräsentierten zehn Sänger und Sängerinnen die Stadt Kandern mit ihrem Auftritt beim Fest des „Turnvereins“ Sacramento.

In der Heimat gaben alle drei Chöre ein gut besuchtes Frühjahrskonzert in der Stadtkirche und sangen im Advent in Kanderns Altenheimen. Männerchor und Candela traten auf beim Frühlingsfest im Luise-Klaiber-Haus, beim Singen im Wesereihof und dem Festival der Chöre in Binzen, in Bad Bellingens Kursaal und beim Weihnachtskonzert in der Stadtkirche.

Der Männerchor sang am Volkstrauertag und wirkte mit seinen Luzerner Sängerfreunden „Reisende Kaufleute“ mit am Freiluftkonzert des Chors der Technischen Universität Tallin auf dem Blumenplatz. Der Jazzchor sang in Auggens Kreuzkirche und Lörrachs Altem Wasserwerk.

Neben den Auftritten wurde immer wieder die Geselligkeit gepflegt. Der Probenbesuch betrug 75 (Jazzchor), 84 (Candela) und 85,4 Prozent (Männerchor). Jazzchorleiterin Gergana Schneider freute sich über ihr „tolles Team“, Thomas Wiedenhofer lobte Männer- und Frauenchor für das gelungene Weihnachtskonzert. Das Budenfest 2016 verlief positiv für die Vereinskasse, dennoch wurde im Vorjahr insgesamt ein leichtes Minus erwirtschaftet. Ausblick: Der Jazzchor feiert sein 20-jähriges Bestehen am 20. Mai mit einem Geburtstagskonzert in der evangelischen Stadtkirche. Formationen des MGV treten auf bei „Lörrach singt“, beim Chorfestival in Ettenbühl und zu traditionellen Anlässen in Kanderns Jahreslauf. Im Juli kommen die Luzerner Sängerfreunde zu Besuch und im September wird wieder bewirtet beim Budenfest.