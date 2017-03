Kandern-Riedlingen (cre). Während in Deutschland Paul von Hindenburg erneut zum Reichspräsidenten gewählt wurde und in den USA Johnny Weissmüller sich erstmalig als Tarzan von Ast zu Ast schwang, machte sich Manfred Lais am 5. März 1932 daran, die Welt im beschaulichen Malsburg zu erobern. Am morgigen Sonntag feiert er im Kreis seiner Familie und seiner Freunde den 85. Geburtstag.

Mit zwei Geschwistern wuchs der Bub auf. Der Vater arbeitete im Forst, die Mutter war Hebamme. In Vogelbach ging’s zur Schule. Anschließend erlernte er den Beruf eines Huf- und Wagenschmieds. Nach der Lehre zog er mit seinen Eltern auf den Burgberg in Vogelbach, den diese von den Großeltern übernommen hatten.

Beruflich lernte der junge Schmiedegeselle mehrere Firmen in kurzen Abständen kennen. Zwischendurch half er seinem Vater im Wald – doch „das war nicht mein Ding“, wie er heute sagt.

Erste wirkliche Erfahrungen in seinem Beruf sammelte er beim Bau der Messe in Basel Anfang der 1950er Jahre, zu dem die Firma, für die er tätig war, einen Teilauftrag erhalten hatte. Da wusste er noch nicht, dass Großprojekte im Industrie- und Bürobau sein weiteres Berufsleben bestimmen sollten.

Im Jahr 1970 übernahm er die Konstruktionsabteilung der Firma Schmidlin (HSAG). 1980 wurde er technischer Leiter des Büros Lörrach und betreute die Aufträge des Unternehmens in der Schweiz und in der gesamten damaligen Bundesrepublik. Bis zum Handlungsbevollmächtigten arbeitete er sich empor. Mit 65 Jahren ging er dann in den wohlverdienten Ruhestand.

Zwischenzeitlich hatte er im Jahr 1955 geheiratet und war Vater zweier Töchter geworden. Im Herbst 1962 erfolgte der Umzug nach Vogelbach, wo das Ehepaar ab Himmelfahrt 1968 das von ihnen eröffnete „Restaurant Pension Burgberg“ führte. Doch der „Schönwetterbetrieb“ wurde in 1972 wieder geschlossen, da er sich nicht rentiert hatte. 1979 wurde das Anwesen verkauft und über Kandern landete die Familie 1981 im neuen Eigenheim in Riedlingen, in dem der inzwischen dreifache Großvater und vierfache Urgroßvater auch heute noch zu Hause ist. Seine Ehefrau Edith verstarb wenige Tage nach seinem 80. Geburtstag.

Zahlreiche Reisen führten das Ehepaar in die USA, nach Skandinavien und in mehrere europäische Länder. Auch mit seiner jetzigen Lebensgefährtin unternimmt er noch so manche Reise. So lange es geht, möchte sich der 85-Jährige seine Selbstständigkeit bewahren. Seit 1982 ist er Mitglied erst im gemischten Chor, dann im Riedlinger Männerchor. Allerdings singt er heute nicht mehr aktiv mit. Den montäglichen Stammtisch im „Engel“ in Sitzenkirch besucht Manfred Lais noch immer regelmäßig.