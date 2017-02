Nachrichten-Ticker

23:48 Gestohlenes Tor kehrt in Dachauer KZ-Gedenkstätte zurück

Dachau - Das vor mehr als zwei Jahren gestohlene Tor der KZ-Gedenkstätte in Dachau kehrt an seinen Ursprungsort zurück. Unter den Augen von politischer Prominenz und Vertretern des Gedenkortes wird es heute in Empfang genommen. Das Tor mit der Aufschrift "Arbeit macht frei" wird danach nicht wieder an seinem historischen Standort eingesetzt, sondern nach der Restaurierung in die Dauerausstellung der Gedenkstätte übernommen. Das schmiedeeiserne Tor war gut zwei Jahre nach seinem Verschwinden in Norwegen aufgetaucht. Bis heute sind die Umstände des Diebstahls ungeklärt.

23:42 Indianer an der Grenze zwischen USA und Mexiko kritisieren Mauerpläne

Sells - Der Indianerstamm Tohono O'odham hat die Mauerpläne von US-Präsident Donald Trump an der Grenze zwischen den USA und Mexiko kritisiert. "Wir unterstützen keine Mauer", sagte der Vorsitzende des Stamms, Edward Manuel, in einem Video mit dem Titel "Es gibt kein Wort auf O'odham für Mauer". Ein etwa 120 Kilometer langer Abschnitt der Grenze wird von dem Indianerstamm verwaltet. Nur der Kongress könnte das Gebiet aus dem Trust herauslösen - das gilt als so gut wie unmöglich. Trump hat den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko angekündigt, um illegale Einwanderung und Drogenschmuggel zu stoppen.

22:45 Unfall bei Spritztour: Neunjähriger fährt nach Hause und schläft

Siegen - Mit dem Auto seiner Mutter hat ein Neunjähriger in Nordrhein-Westfalen bei einer nächtlichen Spritztour einen geparkten Wagen gerammt. Danach sei er nach Hause gefahren und habe sich wieder schlafen gelegt, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte sich das Kind in der vergangenen Nacht die Autoschlüssel seiner Mutter genommen und war losgefahren. Auf einem Hotelparkplatz fuhr er dann den Wagen an und verlor dabei das Nummernschild. Beamte weckten Mutter und Kind zu Hause. Vor dem Haus stand das Auto - korrekt eingeparkt. Den Schaden bezifferte die Polizei mit rund 5000 Euro.

22:44 Rekordjagd an der Wall Street geht weiter

New York - Die Wall Street hat ihre Rekordjagd fortgesetzt. Gute Geschäftsergebnisse aus dem Einzelhandel und gestiegene Ölpreise lieferten den Börsianern neue Argumente. Die Hoffnung auf Steuergeschenke und Wirtschaftsimpulse des neuen US-Präsidenten blieb ohnehin präsent. Hinzu kamen gute Stimmungsdaten aus den europäischen Unternehmen. Der Dow Jones Industrial ging 0,58 Prozent höher aus dem Handel, bei 20 743,00 Punkten. Der Kurs des Euro konnte sich kaum stabilisieren. Nach einem Rutsch um fast einen Cent war die europäische Gemeinschaftswährung zuletzt wieder 1,0543 Dollar wert.

22:42 Leverkusen vor dem Achtelfinal-Aus in der Champions League

Leverkusen - Bayer Leverkusen steht vor dem erwarteten Aus in der Champions League. Die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt verlor das Achtelfinal-Hinspiel gegen Atletico Madrid mit 2:4 und wurde vom Vorjahresfinalisten dabei vor allem in der ersten Halbzeit vorgeführt. Saúl Níguez, Antoine Griezmann, Kevin Gameiro und Fernando Torres trafen für die Gäste. Bayer war nach einer unbedarften ersten Halbzeit durch Karim Bellarabi und ein Eigentor von Madrids Stefan Savic zwischenzeitlich noch mal herangekommen. Das Rückspiel steht am 15. März in Madrid an.