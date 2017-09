Kandern Wanderer bieten drei Tage volles Programm

Kandern. Die Wanderer der Ortsgruppe Kandern des Schwarzwaldvereins bekommen vom 1. bis zum 3. Oktober Besuch der Wanderfreunde aus Gammertingen. Zu diesem Anlass bieten die Kanderner Wanderer ein dreitägiges Programm für ihre Gäste, Mitglieder und Freunde an.

Am Sonntag, 1. Oktober, ist um 14 Uhr Begrüßung der Gammertinger Freunde. Danach fahren alle gemeinsam nach St. Trudpert zu einer zweieinhalbstündigen Wanderung. Nach der Rückkehr ist eine Einkehr im „Kreiterhof“ in Egerten geplant. Die Führung übernehmen Margarete Geitlinger und Barbara Gediehn.

Am Montag, 2. Oktober, sind zwei Wanderungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden im Kaiserstuhlgebiet vorgesehen. Einmal geht es mit Margarete Geitlinger in zweieinhalb Stunden ohne größere Steigungen sieben Kilometer über den Lößhohlwegepfad Bickensohl. Parallel wandert Barbara Gediehn den Lößwegehohlpfad Bickensohl über Oberrotweil, Henkenberg, Burkheim, Rheinauenweg zum Parkplatz Sponeck in rund vier Stunden bei mäßigen Steigungen. Für beide Wanderungen wird Rucksackverpflegung empfohlen. Dieser Wandertag findet seinen Abschluss im „Gasthaus Sonne“ in Kandern. Abfahrt ist um 9.30 Uhr mit Bus ab Bahnhof Kandern.

Am letzten Tag des Besuchs, am Dienstag, 3. Oktober, genießen die Wanderer bei hoffentlich schönem Wetter eine rund zweieinhalbstündige Tour rund ums Käferholz. Start ist am Parkplatz Lucke (Wasserreservoir). Dann geht es über die Daurhütte zum Lindenplatz. Abfahrt vom Bahnhof Kandern ist um 9 Uhr. Die Führung hat Margarete Geitlinger. Zum abschließenden Beisammensein mit Mittagessen kehren alle im Gasthaus „Tanne“ in Tannenkirch ein.

n Verbindliche Anmeldungen für alle Veranstaltungen nimmt bis spätestens Freitag, 29. September, Karin Kühn entgegen, Tel. 07626/8171.