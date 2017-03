Wanderfreunde und Ausflügler dürfen sich freuen: Das Wegenetz rund um Kandern ist in einem gutem Zustand, und auch die Menge des in die Natur geworfenen Abfalls hielt sich in den zurückliegenden Monaten in Grenzen, wie die traditionelle Frühjahrsputzete und Wegpflegeaktion des Schwarzwaldvereins ergab.

Kandern. Am Samstag trafen sich einsatzfreudige Mitglieder der Ortsgruppe Kandern zu der gemeinnützigen Aktion und gingen mit Greifzangen, Heckenscheren und Müllsäcken ausgerüstet die Hauptwegstrecken ab. Kon-trolliert wurden der Sauweg bis zum Roten Rain, der Weg von der Kander zur Wolfsschlucht, der Weg vom Schwimmbad in Richtung Riedlingen und der Häßlerweg zum Aussichts-Pavillon.

Entlang des Letzteren sei trotz des hohen Anziehungsgrads für Feiergesellschaften rein gar nichts zu beanstanden gewesen, was auf das Fastnachtsfeuer vom Wochenende zuvor und die sich anschließenden Aufräumarbeiten der Organisatoren zurückgeführt wurde.

Der Zustand der Wege und Pfade in punkto Begehbarkeit sei insgesamt sehr zufriedenstellend, bilanzierte Vorsitzender Berthold Schmitz. Dies sei aber auch nicht sehr verwunderlich, da die Natur zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so weit sei, und es daher auch kaum zugewachsene Stellen zu verzeichnen gab: „Ein paar Brombeerzweige hier und da, aber nicht in großem Umfang.“

In Ordnung seien ebenso die Schilder und Markierungen, bis auf einen witterungsbedingt abgefaulten Holzpfosten bei Riedlingen, der ersetzt werden muss. Erfreulich für die Ortsgruppe ist auch die Beobachtung, dass die Nutzer der Wege zunehmend weniger Müll hinterließen, als dies noch vor Jahren der Fall war.

„Es hält sich im Rahmen und das ist sehr erfreulich“, meinte Berthold Schmitz. Was im Laufe der jüngsten Aktion zusammengetragen wurde, habe in eineinhalb Müllsäcke gepasst, darunter hauptsächlich Papierreste, Taschentücher, vereinzelte Dosen und Flaschen.

In konzentrierter Form wird die Frühjahrsputzete und Wegepflege ein Mal jährlich durchgeführt. Das war es dann aber natürlich noch längst nicht für den Verein, der sein Tun ehrenamtlich für die Allgemeinheit vollbringt und sich in den Dienst des Naturschutzes und des Wandervergnügens stellt: Den Rest des Jahres über sind die Wegewarte regelmäßig unterwegs, um den Zustand der Beschilderung und Wege zu begutachten.

Und auch die Vereinswanderer gehen stets mit wachem Blick voran, melden, wenn es etwas zu verbessern gibt oder legen gleich selbst Hand an.

Die Ortsgruppe Kandern des Schwarzwaldvereins umfasst rund 500 Mitglieder. Das betreute Wegenetz beläuft sich auf 150 Kilometer. Informationen und einen Überblick zu den Aktivitäten sind auf www.swv-kandern.de zu finden.