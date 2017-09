Kandern Weg für moderne Douglasienwirtschaft in Kandern bereitet

Kandern (cre). Seit Anfang August hat Bernhard Schirmer als Nachfolger von Martin Groß die Forstbezirksleitung Kandern und Schopfheim inne. In dieser Funktion führte der diplomierte Forstwirt kürzlich eine Gruppe internationaler Forstexperten auf einer Exkursion durch den Kanderner Wald.

Im Rahmen des 125-jährigen Bestehens des Internationalen Verbands Forstlicher Forschungsanstalten (IUFRO) fand in Freiburg ein wissenschaftliches Symposium statt. An diesem Kongress nahmen mehr als 2000 Fachleute aus rund 90 Ländern teil. Eine Gruppe von ihnen entschied sich für eine Exkursion nach Kandern, um vor Ort die forstliche Behandlung der Douglasienwälder in Augenschein zu nehmen und zu diskutieren. Der Wald um Kandern, wo der Anbau der Douglasie, einer in Nordamerika als „Oregon Pine“ beheimateten Nadelbaumart, bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht, gilt als Wegbereiter einer modernen Douglasienwirtschaft in Deutschland.

Insbesondere unter dem Aspekt des Klimawandels sei die Douglasie als wichtige Zukunftsbaumart anzusehen, erläuterte Schirmer im Pressegespräch. Sie sei, anders als beispielsweise die Fichte, widerstandsfähig gegen Sommertrockenheit und Hitze.

Aus forstlicher Sicht soll sie, so Schirmer, auf geeigneten Standorten als Mischbaumart in naturnahen Buchen-Tannen-Wäldern aufwachsen. Gerade Kandern verfüge aufgrund seiner fast 150 Jahre währenden Anbautradition über fundierte Erfahrungen im Umgang mit dieser Baumart. Hier existieren zudem wissenschaftliche Versuchsflächen, die von der Forstlichen Versuchsanstalt betreut werden.

Bei der Exkursion wurden von den Teilnehmern vielfältige Fragen zur Wertleistung und zur optimalen Bewirtschaftung gestellt, die auch von Ulrich Kohnle von der Forstlichen Versuchsanstalt, Abteilung Waldwachstum, und Christian Herrmann, zuständig für Holzverkauf an der Forstzentrale des Landkreises, umfassend beantwortet werden konnten.