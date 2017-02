Kandern. Auch in diesem Jahr wird der Weinexpress wieder durchs Kandertal dampfen. Die etwas andere Weinprobe findet am Freitag, 19., und Samstag, 20. Mai, statt. Treffpunkt ist ab 17 Uhr am Kandertalbahnhof in Haltingen, wo mit einem Glas Sekt angestoßen wird, bevor das „Chanderli“ um 17.20 Uhr in Richtung Kandern dampft. Sowohl den Sekt als auch die Weine unterwegs offerieren die Weingüter Frick (Binzen), Krebs (Binzen), Schweigler (Binzen), Bürgin (Fischingen), Ernst (Wittlingen), das Weinhaus Frey (Weil) und die Haltinger Winzer EG. Für Speisen sorgen in Rümmingen Günter Grässlin und in Wollbach die Kreiterhof-Straußi. Gegen 21.45 Uhr wird das Chanderli wieder in Haltingen sein.

Eine Teilnahme an dieser Weinfahrt ist nur mit einer vorherigen Anmeldung möglich. Die Personenzahl ist pro Besteller auf sechs Teilnehmer begrenzt. Der Preis beträgt 49 Euro pro Person. Telefonische Anmeldungen werden nur am Freitag, 3. März, 11 bis 13 Uhr, und am Samstag, 4. März, 14 bis 16 Uhr, angenommen, Tel. 07621 / 1634559 Die Telefonnummer ist ausschließlich für den Weinexpress geschaltet.

Ab Montag, 6. März, ab 14 Uhr werden auch Anmeldungen per E-Mail unter info@kandertalbahn.de entgegengenommen. Zuvor eingehende Anmeldungen werden nicht berücksichtigt.