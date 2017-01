Die nächste Informationsveranstaltung, unter anderem für das Einzugsgebiet Rebland/Kandertal, findet am Donnerstag, 9. Februar, im Polizeirevier Lörrach statt. Weitere Infos unter www.polizei-der-beruf.de

Kandern (cre). Zum ersten Mal beteiligte sich die Polizei Baden-Württemberg am Berufsinfo-Tag in der Kanderner August-Macke-Schule (AMS). Polizeihauptkommissar (PHK) Jürgen Walliser, Einstellungsberater für den Bereich Lörrach, und Polizeioberkommissar (POK) Ingo Krebs, Jugendsachbearbeiter am Polizeiposten Kandern, präsentierten interessierten Schülern die Berufsmöglichkeiten bei der Polizei.

Erstaunlicherweise waren beide Präsentationen mit 34 Teilnehmern aus den Klassen acht bis zehn am stärksten von allen Angeboten besetzt. Mehrere Schüler mussten daher auf andere Präsentationen ausweichen. Wie Walliser sagte, seien die möglichen künftigen Bewerber schon sehr gut informiert gewesen und stellten dementsprechende Fragen.

Auf rund neun Millionen Einwohner in Baden-Württemberg kommen derzeit rund 24 000 Polizisten. In den nächsten zwölf Jahren wird mit einer hohen Zahl an Beamten gerechnet, die in Pension gehen. Zum einen hinterlassen diese eine große Lücke, zum anderen wurden aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung und einem erhöhten Sicherheitsbedürfnis zusätzliche Stellen bewilligt. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, als landesweit nur 200 bis 300 Bewerber den Weg zur Polizei suchten, werden jetzt 1400 Beamte für den Polizeidienst gesucht. Davon 450 für den Gehobenen Dienst, also ab Kommissar aufwärts. Die Übrigen treten als Polizeimeister/-meisterin in den Mittleren Dienst ein.

Für alle Bewerber gilt: eine weiße Weste, also noch nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen zu sein. Des Weiteren wird eine gute körperliche Fitness verlangt. Wessen Body-Mass-Index (Körpergewicht im Verhältnis zur Körpergröße) 18 unter- beziehungsweise 27,5 überschreitet, muss entweder zu- oder abnehmen. Auch Schulnoten spielen eine Rolle: Für den Mittleren Dienst sollte die Durchschnittsnote mindestens 3,2 betragen. Hier reicht der Realschulabschluss. Auch mit dem Abitur ist hier der Einstieg möglich.

Für den Gehobenen Dienst sollte die Abschlussnote bei 3,0 liegen. Erwartet wird Abitur oder Fachhochschulreife. Aber auch aus dem Mittleren Dienst ist der Aufstieg in den Gehobenen Dienst möglich.

Unter dem Strich, so der Polizeihauptkommissar, wird ein Bewerber von vier oder fünf angenommen. Wer aus dem Dreiländereck kommt, hat später auch gute Chancen, hier eingesetzt zu werden.