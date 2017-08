Kandern Wieder in ein Pflegeheim eingebrochen

Kandern. Erneut sind Unbekannte in der Nacht zum Samstag in ein Kanderner Pflegeheim eingebrochen und haben unter anderem einen Tresor gestohlen. Waren Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag im Luise-Klaiber-Heim zugange, in dem ebenfalls ein Tresor mitgenommen wurde, so war dieses Mal das Pflegeheim im Wohnpark An der Kander von einem schadensträchtigen Einbruch betroffen.

Auch bei diesem neuerlichen Einbruch waren nach Einschätzung der Polizei professionelle Täter am Werk. Diese drangen nach geschicktem Öffnen eines Fensters in die Bürogebäude des Pflegeheims ein und entfernten den Schließzylinder zu einem Büroraum. Aus diesem entwendeten die Dunkelmänner nicht nur einen Tresor sowie eine Geldbörse, sondern sie hinterließen auch ein Bild der Verwüstung in dem Büro. Außerdem wurde auch die Kaffeekasse des Pflegepersonals entwendet. Wie groß das Schadensausmaß ist, steht noch nicht fest.

Die Tat wurde laut Polizei zwischen 0.30 und 1.30 Uhr verübt. Die Einbrecher verschwanden spurlos. Über sie gibt es momentan keinerlei Erkenntnisse, teilte die Polizei am Wochenende mit.

Der Polizeiposten Markgräflerland in Kandern führt die weiteren Ermittlungen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07626/977 800.