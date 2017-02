Kandern-Holzen (os). Es regnete und war ziemlich frisch in Holzens Gemeindewald. Doch trotz des Schmuddelwetters war die vierte Holzversteigerung im Kanderner Stadtwald eine erfolgreiche – am Ende des Tages hatte Revierförster Reiner Dickele gemeinsam mit Ortsvorsteher Willi Weiß immerhin einen zweistelligen Prozentaufschlag erreicht.

Rund 50 Interessenten waren zu dem um eine Woche verschobenen Termin gekommen. Denn die Frostperiode seit Anfang Jahres hatte die Einschlagarbeiten behindert, so dass in der Vorwoche noch nicht genügend Holz bereitstand. Schließlich wurde die anvisierte Angebotsmenge von rund 150 Festmetern Brennholz lang erreicht: überwiegend Buche und eine kleine Menge Esche – alles von bester Qualität und im Holzener Forst, im Behlen, ein wenig abseits der Ruhebank gut an- und abfahrbar gelagert.

Knapp zwei Stunden lang marschierten die Holzinteressenten entlang der Brennholz-Lager, in 34 Poltern aufgearbeitet. Das Steigerungsinteresse war durchweg gut, was auch auf das heizintensive Wetter der vergangenen Wochen zurückzuführen war. Die Lager sind langsam, aber sicher leer, sagte Dickele am Rande der Versteigerung.

Diese erbrachte bei den 150 Festmetern Brennholz lang anstelle veranschlagter 8219 Euro immerhin zwölf Prozent mehr und somit 9172 Euro. Die fünf so genannten Schlagräume, Flächenlose mit 20 Festmeter Brennholz drinnen, waren mit 120 Euro im Angebot und erzielten bei der Versteigerung 455 Euro, was einem satten Mehrerlös von 279 Prozent entspricht. Das Gesamtergebnis betrug somit 9627 Euro, 15 Prozent mehr als veranschlagt.

Für zusätzliche Attraktivität sorgte sicherlich wieder das durchaus ungewöhnliche Speisen-Angebot: Die Holzener Feuerwehr grillte ein aus heimischem Revier stammendes Wildschwein, das rege Nachfrage fand beim dank Lagerfeuern und Zelt doch noch gemütlichen Ausklang an einem ungemütlichen, nasskalten Tag.