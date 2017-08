Kandern Wo der berühmte Maler abstieg

Die Zeiten ändern sich und Städte entwickeln sich fortlaufend weiter. In Kandern kann dieser Prozess mithilfe alter Postkarten sehr gut veranschaulicht werden. Im Rahmen einer Sommerserie sollen diese Ansichtskarten nun aktuellen Aufnahmen gegenüber gestellt werden.

Kandern (ag). Ein ganz besonderer Ort für Kandern ist das Gasthaus „Krone“ an der Ecke Hauptstraße / Bahnhofstraße. Denn dieses Gasthaus bescherte dem Städtli jene Besuche des berühmten Malers August Macke, die noch bis heute nachwirken. Macke besuchte in Kandern seine ältere Schwester Auguste und seinen Schwager Karl Giss, den Kronenwirt.

An die 20 Ölgemälde, 20 Aquarelle und Hunderte von Skizzen und Zeichnungen sollen in Kandern entstanden sein – eines davon auf dem Dach des Schillersaals des Gasthauses „Krone“. Dort hat Macke seinen Freund, den Bildhauer Claus Cito, gemalt. Die Ölstudie mit dem Titel „Knabe auf dem flachen Dach“ befindet sich mittlerweile wieder in Kandern. Til Macke, der Enkel des Malers, hat es der Stadt geschenkt.

August Macke fühlte sich wohl in Kandern, sprach in Briefen von den „klassisch schönen Partien“ der „herrlichen“ Stadt, die er auch im Bild festgehalten hat. Mindestens seit 1905 hielt er sich immer wieder in Kandern auf. Noch 1914, so berichtet es Macke-Kenner Karlheinz Beyerle, sind in Kandern nach Mackes Tunis-Reise die allerletzten Aquarelle und auch Keramiken entstanden. Macke starb am 26. September 1914 mit 27 Jahren auf einem Schlachtfeld in Frankreich. Er gilt als einer der bekanntesten deutschen Maler des Expressionismus.

In Kandern ist heute die Gemeinschaftsschule nach ihm benannt. Darüber hinaus gibt es einen August-Macke-Rundweg und mittlerweile auch eine schauspielerische Führung, die an die Aufenthalte des jungen Malers im Städtli erinnern.