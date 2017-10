Kandern Wo ist Platz für Gewerbe?

Von Alexandra Günzschel

Eine ganze Reihe von Anträgen, vor allem zur Gewerbegebietsausweisung, hatte die SPD-Fraktion in der August-Sitzung des Kanderner Gemeinderats gestellt (wir berichteten). In der jüngsten Sitzung wurden nun die Stellungnahmen der Verwaltung dazu bekannt gegeben.

Kandern. Die Stellungnahme der Verwaltung zum Bebauungsplan Nollen: Die SPD-Fraktion hatte den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan Wollbach-Nollen noch in diesem Jahr gefordert. Dies sei die einzig verbliebene Vorratsfläche für Gewerbeansiedlung im gesamten Stadtgebiet, wurde die Dringlichkeit unterstrichen.

Erschließung teuer

Probleme, so die Stellungnahme der Verwaltung, bereite der Anschluss dieses geplanten Gewerbegebiets an die L134. Hierfür sei entweder eine Brücke zu erstellen oder es seien ein technisch gesicherter Bahnübergang sowie eine neue Einfahrt im Böschungsbereich notwendig. Die teure Erschließung könnte die Wirtschaftlichkeit des Gewerbegebiets Nollen in Frage stellen. Dies soll nun vorab geklärt werden. Die Verwaltung schlug vor, das Ingenieurbüro Himmelsbach und Scheurer damit zu beauftragen.

Wenig Möglichkeiten

Die eingeschränkten Möglichkeiten, in Kandern Gewerbe anzusiedeln, beschäftigten auch andere Gemeinderäte. „Auf das Tonwerke-Areal und das Areal am Bahnhof haben wir nur beschränkten Einfluss“, bedauerte Fritz Höferlin, der sich wünschte, dass man nach Alternativen Ausschau hält. „Wir haben gar keinen Platz für ein richtiges Gewerbegebiet“, erklärte Rudi Mayer zum Thema. Er plädierte dafür, stattdessen Möglichkeiten für Kleinbetriebe und Handwerker zu schaffen. „Nicht gleich den Kopf in den Sand stecken“, wollte Günter Lenke. „Wir müssen eben schauen, dass es klappt.“

Flächennutzungsplan

Zum Flächennutzungsplan hatte die SPD gefordert, dessen Novellierung noch in diesem Haushaltsjahr auf den Weg zu bringen. Betont wurde die Bedeutung eines Flächennutzungsplans als Entscheidungsgrundlage für die kommenden Jahre.

Die Verwaltung will dagegen zunächst die Ergebnisse des gerade in Auftrag gegebenen Stadtentwicklungskonzepts abwarten, um die Erkenntnisse daraus dann in die Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit einfließen zu lassen.

Nur bedingt zufrieden

Mit dieser Antwort zeigte sich die SPD-Fraktion nur bedingt zufrieden und wünschte sich zumindest eine verbindliche Erklärung, dass das Vorhaben im kommenden Jahr so bald wie möglich auf den Weg gebracht werden soll. Bis zum 30. Juni 2018 wisse man mehr. Dann könne der Flächennutzungsplan angegangen werden, legte sich Bürgermeister Renkert fest.