Nachrichten-Ticker

12:12 Mindestens 35 Tote bei türkischen Luftangriffen in Nordsyrien

Damaskus - Bei zwei türkischen Luftangriffen in Nordsyrien sind nach Angaben von Menschenrechtlern mindestens 35 Zivilisten ums Leben gekommen. Jets hätten einen Bauernhof südlich der Grenzstadt Dscharablus bombardiert, in dem Familien Unterschlupf gesucht hätten, berichtet die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. 15 Zivilisten seien umgekommen. Bei einem weiteren Angriff auf ein Dorf nahe der syrisch-türkischen Grenze starben mindestens 20 Unbeteiligte, 50 wurden verletzt. Die Türkei will die Terrormiliz IS vertreiben und die kurdischen Kämpfer in Nordsyrien zurückdrängen.

11:50 Schlüssel vergessen - Mann klettert an Balkonen in 2. Stock

Merseburg - An den Balkonen eines Hauses in Merseburg ist ein Mann aus Sachsen-Anhalt in seine Wohnung im zweiten Stock geklettert. Ein Nachbar hatte gestern Abend die Polizei gerufen, weil er den Mann mit Taschenlampe bemerkte und einen Einbrecher vermutete, wie die Polizei in Halle mitteilte. Die Beamten trafen den Mann in seiner Wohnung in der obersten Etage an. Es stellte sich heraus, dass er der Mieter ist und seinen Schlüssel vergessen hatte.

11:27 Löw will Mannschaft über neuen DFB-Kapitän informieren

Düsseldorf - Bundestrainer Joachim Löw will seine Spieler über den von ihm auserkorenen Nachfolger von Bastian Schweinsteiger als neuen Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft informieren. Da die DFB-Auswahl erst am Montagnachmittag in Düsseldorf zusammenkommt, könnte die Personalie erst nach der Pressekonferenz von Löw verkündet werden. Sie ist für 13.00 Uhr angesetzt. Schweinsteiger verabschiedet sich am Mittwoch mit seinem 121. Länderspiel im Test gegen Finnland in Mönchengladbach nach zwölf Jahren aus der Nationalmannschaft. Favorit auf das Kapitänsamt ist Torhüter Manuel Neuer.

11:25 Dackel "Bonny" wieder zu Hause in Brandenburg

Ferch - Das Dackelweibchen "Bonny" ist nach vier Jahren in seiner Heimat zurück. Nach langem Rechtsstreit hatte die Besitzerin Jutta Kühl die Hündin gestern in München abgeholt. ""Bonny" hat sich sofort in meine Arme gekuschelt. Sie hat mich erkannt", sagte Kühl der dpa. Mitte August hatte das Potsdamer Landgericht entscheiden, dass die Dackeldame aus Bayern nach Brandenburg zurück muss. 2012 hatte ein Münchner Paar das Tier an einer Autobahnauffahrt aufgelesen, es "Lulu" genannt und behalten.

11:23 Ex-Ministerpräsident Prodi fordert nach Erdbeben 30-Jahr-Plan

Rom - Italiens Ex-Regierungschef und EU-Kommissionspräsident Romano Prodi hat nach der Erdbebenkatastrophe einen 30-Jahr-Plan für sein Land gefordert. "Wir dürfen uns nicht von Emotionen leiten lassen, die uns so oft ergriffen und dann wieder verlassen haben", schreibt Prodi in der Zeitung "Il Messaggero". Er forderte konkrete Regeln für Programme und Finanzmittel und klare Zuständigkeiten von Staat, Regionen und Kommunen. Durch das Erdbeben in Zentralitalien mit mindestens 291 Toten wurden ganze Ortschaften dem Erdboden gleichgemacht. Rund 2500 Menschen verloren ihr Hab und Gut.