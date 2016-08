Kandern (ag). Teile der Bahnhofstraße in Kandern werden verkehrsberuhigt. Dies gab Bürgermeister Christian Renkert in der Gemeinderatssitzung am Montagabend bekannt.

Hintergrund dieser Maßnahme ist die Umgestaltung an der Schwemme im Zuge der umfangreichen Maßnahmen zum Hochwasserschutz. Dort führt nun ein Fußweg an der Kander entlang, der bisher im Bereich der Hammersteiner Straße an der L 134 endete. Schon länger ist im Gespräch, in diesem Bereich einen Zebrastreifen einzurichten, der den Fußweg mit der Innenstadt verbinden würde.

Dieses Vorhaben soll jetzt umgesetzt werden. Der Zebrastreifen geht einher mit einer Verkehrsberuhigung entlang der Landesstraße 134. Dort soll eine 30er-Zone eingerichtet werden, die von Wollbach kommend hinter der Kurve beim Hieber-Markt beginnt und hinter dem zweiten Zebrastreifen bei der Sparkasse in Richtung Riedlingen wieder endet.