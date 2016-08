Schallbach (os). Trotz Hitze von deutlich über 30 Grad erfreute sich das Schallbacher Zeechefescht eines großen Besucherzuspruchs sowohl am Samstag als auch Sonntag. Erfreulich seien beim 43. Zeechefescht gute Umsätze an Speis und Trank und eine heitere, gelöste Stimmung unter den rund 300 Helfern und den vielen Hundert Festgästen, sagte die in diesem Jahr als Cheforganisatorin fungierende Gesangvereins-Vorsitzende Gisela Sütterlin. Vor allem der gestrige Sonntag brachte trotz Hitze einen enormen Besucherzuspruch schon über die Mittagszeit. Am Samstagabend hatte der „echte“ Festbetrieb dagegen hitzebedingt erst nach 21 Uhr begonnen. Aber dafür ging es nach dem abkühlenden Gewitterschauer gut eine Stunde nach Mitternacht noch geraume Zeit hoch her im Schallbacher Dorfkern. Zufriedenheit war gestern zu hören bei allen örtlichen Vereinen und dem FC Wittlingen, die gemeinsam als Gastgeber auftraten und das Fest abwickelten. Und auch heute, Montag, sind sie noch einmal im Einsatz am dritten und letzten Festtag. Am Samstagabend war es eher jüngeres Publikum, das die Buden und die Dorfstraße bevölkerte. Am Sonntag, dem Familientag beim Fest der Schallbacher Vereine, gab es einen weiter heiteren Verlauf mit Sonnenschein vom Beginn mit dem Frühschoppen bis in den Abend hinein und Gemütlichkeit auch nach Einbruch der Dunkelheit. Klar, dass bis in den Abend hinein vor allem die schattigen Plätze begehrt waren. Gut zu tun hatten gestern nicht nur die Festwirte, sondern auch die Mitglieder des Kinder- und Jugendfördervereins mit der Tombola-Verlosung. Heute, Montag, laden Feuerwehr und Gesangverein zum Handwerkermittagessen ein, und am Nachmittag öffnet der Landfrauenverein seine Kaffestube. Ab 14 Uhr gibt es ein Kinderprogramm und danach eine Kinderdisco. Von 18 Uhr an ist normaler Bewirtungsbetrieb bei allen Vereinen zum Ausklang dreier schöner, entgegen gewisser Befürchtungen doch nicht abschreckend heißer Sommerfest-Tage in Schallbach.