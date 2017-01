Die Planung für die Zunftabende der Kanderner „Brezele Buebe“ steht. „Egal was chunnt im neuen Johr, mir nämme alles mit Humor!“ heißt es an drei närrischen Abenden im Februar.

Kandern. Veranstaltungsort wird wie immer der Kanderner „Ochsen“ (oder „Närrische Büffel“, wie es in der Einladung heißt) sein. Das war anfangs noch nicht sicher, da das Gasthaus zum Verkauf steht. „Das ist aber noch nicht geschehen, also können wir nochmal rein“, erzählt Oberzunftmeister Johann Albrecht im Gespräch mit unserer Zeitung.

Seit November laufen die Vorbereitungen. „Die einzelnen Programmpunkte benötigen natürlich unterschiedlich viel Zeit“, erklärt Albrecht. Ein Redner, der allein arbeitet, hat schneller alles unter Dach und Fach als eine Tanzgruppe. Die aufwändigste Nummer sei das „Potpourri“, da wird mindestens zweimal pro Woche geprobt. Ende vergangenen Jahres waren alle Lieder fertig. Bei einem Probenwochenende Ende Januar soll an den letzten Stellschrauben gedreht werden. „Wir werden alle Nummern anschauen, klären letzte Details und geben uns gegenseitig Tipps“, sagt Albrecht.

Rund 40 Personen gestalten den Abend, und weitere zehn Helfer sind in der Küche und im Service tätig. Eine Überraschung gibt es keine, auftreten werden bekannte Gesichter. „Wir wären aber wirklich froh, wenn auch einmal jemand Neues Lust hätte, auf der Bühne zu stehen.“ Thomas Argast, der im vergangenen Jahr als neuer Redner gewonnen werden konnte, ist dieses Jahr auch wieder dabei. Zum Zuftabend-Programm gehören neben dem „Potpourri“ unter anderem ein Prolog, ein Vortrag des Oberzunftmeisters und Dreigestirn-Tänze.

Außer den Zunftabenden stehen für die „Brezele Buebe“ verschiedene Umzüge an, außerdem beteiligen sie sich an der Straßenfasnacht in Kandern. Als Mitglied im Narrenrat sind sie beim Rathausstürmen oder Narrenempfang mit dabei.

Wo die Zunftabende im kommenden Jahr stattfinden sollen, steht indes noch nicht fest. Schließlich kann es sein, dass der „Ochsen“ bis dahin verkauft ist, möglicherweise an eine Privatperson, die den Saal selbst nutzen will. „Auch für diese Fasnacht gab es schon Planungen, die müssten dann fortgeführt werden“, sagt Albrecht. Im Gespräch war beispielsweise die Tannenkircher Halle. Bei einem neuen Veranstaltungsort müsste dann abgewartet werden, inwieweit das funktioniert. „Wenn wenig Gäste kämen, wäre das natürlich schlecht und die Zunftabende könnten vielleicht sogar aussterben“, meint Albrecht. Aber er wolle auf keinen Fall den Teufel an die Wand malen.

Albrecht kam vor 23 Jahren am 11. November zur Mitgliedschaft bei den „Brezele Buebe“. Etwa zehn Jahre später übernahm er das Amt des Oberzunftmeisters. „Mittlerweile ist meine ganze Familie eingespannt“, lacht er.

Die drei Zunftabende der Kanderner „Brezele Buebe“ finden am 11., 17. und 18. Februar im Saal im Obergeschoss des „Ochsen“ statt. Beginn ist jeweils um 20.11 Uhr, Einlass und Bewirtung jeweils ab 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf beginnt am Samstag, 21. Januar, um 6 Uhr bei „Elektro Bissinger“ in Kandern.