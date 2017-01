Kandern. Das Rote Kreuz leistet seit über 150 Jahren Hilfe für Menschen in Konfliktsituationen, bei Katastrophen und gesundheitlichen oder sozialen Notlagen, allein nach dem Maß der Not. Im Zeichen der Menschlichkeit setzen sich die Helfer im Roten Kreuz ein für das Leben, die Gesundheit, das friedliche Zusammenleben und die Würde aller Menschen.

Anknüpfend an diese Grundsätze der weltweiten Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung organisiert der DRK-Ortsverein Kandern in Kooperation mit der Flüchtlingshilfe Kandern am Samstag, 21. Januar, ab 14.30 Uhr im Rotkreuzhaus Kandern (Papierweg 4, DRK-Rettungswache) zum zweiten Mal einen Begegnungsnachmittag unter dem Motto „Café International“.

Das Café International soll zum Treffpunkt für Menschen aus unterschiedlichsten Ländern und Regionen, von Syrien bis Afghanistan, von Rumänien über die Vereinigten Staaten bis nach Kandern und ins Markgräflerland werden.

So bunt die Mischung an Menschen, so vielfältig soll auch der Nachmittag selbst sein. Austausch und Begegnung sollen im Mittelpunkt stehen, gemeinsame Brett- und Kartenspiele Anlass für Begegnung sein.

Für eine Kinderbetreuung mit einer Mal- und Bastelstation ist gesorgt. Die Flüchtlingshilfe Kandern und das Rote Kreuz freuen sich über eine rege Beteiligung von möglichst vielen Menschen aus Kandern und der Umgebung. Auch um Kuchenspenden wird gebeten.

n Weitere Infos zum Café International gibt es bei Sonja und Ludwig Wenge, Telefon 07626/9744904, oder via E-Mail unter fluechtlingshilfe@kandern.de.