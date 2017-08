Kein Vuelta-Start Radprofi Samuel Sanchez positiv auf Wachstumshormon getestet

Nachrichten-Ticker

20:51 Anschlag in Barcelona mit vielen Toten, Verdächtiger in Haft

Barcelona - Bei einem Terroranschlag mit einem Lieferwagen sind auf Barcelonas berühmter Flaniermeile Las Ramblas mindestens 13 Menschen getötet worden. Weitere 50 Menschen wurden verletzt. Ein Verdächtiger wurde noch am Abend verhaftet. Die Behörden bestätigten, dass es sich um einen Terroranschlag gehandelt habe. Demnach war ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast. Über ein mögliches Motiv ist noch nichts bekannt. Das Auswärtigen Amtes in Berlin hat bisher keine Erkenntnisse dazu, ob Deutsche unter den Opfern sind.

20:45 Fipronil-Eier in vier Hotels in Bratislava entdeckt

Bratislava - Die slowakische Lebensmittelbehörde hat in vier Hotels der Hauptstadt Bratislava mit Fipronil belastete verarbeitete Eier gefunden. Die Eier seien in Deutschland verarbeitet und dann von einer österreichischen Gastronomiefirma an eine Hotelkette geliefert worden. Der Leiter der staatlichen Lebensmittelbehörde, Jozef Bires, äußerte den Verdacht einer kriminellen Absicht: "Es ging um einen Weg, Restbestände von schadhaften Eiern los zu werden", sagte Bires.

20:43 Ermittlungen gegen Mitarbeiter nach Kölner Seilbahn-Notfall

Köln - Nach dem Seilbahn-Notfall in Köln soll die Staatsanwaltschaft einen Mitarbeiter des Betriebs im Visier haben. Gegen den Mann werde wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt, steht in einem Bericht der "Kölnischen Rundschau". Der Deutschen Presse-Agentur sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft, die Behörde prüfe nun, ob auch gegen andere Mitarbeiter ermittelt werde. Die Behörde will die Ursache für die Seilbahnstörung klären. Ende Juli hatte sich eine Gondel der Kölner Seilbahn verhakt und die Anlage zum Stillstand gebracht.

20:28 Innenminister: 13 Tote und mehr als 50 Verletzte

Barcelona - Bei dem Terroranschlag mit einem Lieferwagen in Barcelona sind mindestens 13 Menschen getötet worden. Mehr als 50 weitere wurden verletzt, wie der katalanische Innenminister Joaquim Forn auf Twitter mitteilte.

20:18 Katalanische Polizei bestätigt Festnahme eines Verdächtigen

Barcelona - Die katalanische Polizei hat auf Twitter die Festnahme eines Verdächtigen nach dem Anschlag in Barcelona bestätigt. Sie dementierte hingegen, dass sich ein anderer Verdächtiger in einer Kneipe verschanzt habe.