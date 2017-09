Kiminalrätsel in Dänemark Erfinder Madsen: Journalistin von Luke des U-Boots getötet

16:47 WhatsApp will Unternehmen zur Kasse bitten

16:18 Schulz-Beichte: "Waschpulver ins Freibad geschüttet"

Berlin - SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz hat in einem Youtube-Interview eine Jugendsünde gebeichtet. Auf die Frage nach dem größten Mist, den er als Jugendlicher gebaut habe, sagte Schulz: "Ich habe mal so mitten in einer durchzechten Nacht ein Paket Waschpulver ins Freibad geschüttet." Er sei über den Zaun geklettert, um zum Wasserbecken zu gelangen. Dann sei auch noch die Polizei gekommen. Gefasst wurde Schulz aber nicht. "Ich war schnell genug."

16:04 Suche nach Atommüll-Endlager beginnt

15:55 Umfrage: Erfolg steht für Junge im Beruf nicht an erster Stelle

Berlin - Zuversichtlich, leistungsbereit - und zuweilen mit der Berufswahl überfordert: Dieses Bild zeichnet eine neue Studie von jungen Menschen in Deutschland. Angesichts der robusten Wirtschaftslage und sinkender Bewerberzahlen bewerten die 15- bis 24-Jährigen ihre Job-Aussichten immer besser. Sie glauben, dass sich Leistung lohnt und dass die Aufstiegschancen gut oder sehr gut sind. Doch sie gehen die Berufswahl nicht so planvoll und zielstrebig an wie frühere Generationen. Das geht aus einer Allensbach-Umfrage hervor, die die Restaurantkette McDonald's in Berlin vorlegte.